監管令又來…誘借錢整容 「美容貸」廣告禁播

中國醫學美容App上常出現美容貸廣告，一旦發生糾紛，消費者維權成本高。（取材自澎湃新聞）

北京 對金融及相關行業領域監管持續。廣電總局27日發布通知，要求所有平台即日起一律停止播出「美容貸」及類似廣告。在此之前，監管當局已對醫美廣告提出規範。

醫美、美容業者近期紛紛大打廣告，喊出「整容要趁早」口號，甚至推出號稱0利息的「美容貸」，藉此吸引年輕人超前消費。為整治行業亂象，新華社近日連續發文點名，廣電總局也出手整治亂象。

新華社報導，「先美麗，後買單」、「0利息0首付變美麗」等充滿誘惑力的廣告，吸引不少想做醫美，但阮囊羞澀的消費者，但調查發現，有些號稱零利息的美容貸，實際貸款 利率高達30%以上。

杭州一家醫美醫院客服坦言，顧客若有分期付款需求，院方肯定會牽線搭橋，還強調合作的都是正規平台。但報導揭露，不少消費者輕信廣告並貸款後，往往容易出現術後兩眼不對稱、抽脂後遺症等問題，還會被強迫加價、更改合約內容。

消費者協會統計，2021年上半年，美容美髮類投訴比去年同期大幅增長至1萬6459件，年增60%，一類集中問題就是誘導消費者辦理美容網貸，一旦發生糾紛，消費者維權成本高。

新華社8月發布的另一專題文章也表示，醫美年齡層下降，容易成為不肖商人的目標；醫美平台更美App發布的「2020醫美行業白皮書」顯示，線上醫美消費平台上，「95後」、「00後」年輕人占比過半。

為打擊行業亂象，廣電總局要求停播「美容貸」及類似廣告，因為該類廣告以低息甚至無息吸引年輕人，誘導超前消費、超高消費，涉嫌虛假宣傳、欺騙和誤導消費者，造成不良影響。

這次禁止播出「美容貸」廣告前，市場監管總局已在8月下旬發布「醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）」，表示將依法對多種醫療美容廣告亂象予以重點打擊，包括將容貌不佳與負面特質做關聯，製造「容貌焦慮」、術前術後對比等。當時就有投資 人預測，醫療美容行業很可能是當局下一個嚴格監管的對象。