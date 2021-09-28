我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

監管令又來…誘借錢整容 「美容貸」廣告禁播

記者陳政錄／綜合報導
中國醫學美容App上常出現美容貸廣告，一旦發生糾紛，消費者維權成本高。（取材自澎湃新聞）
中國醫學美容App上常出現美容貸廣告，一旦發生糾紛，消費者維權成本高。（取材自澎湃新聞）

北京對金融及相關行業領域監管持續。廣電總局27日發布通知，要求所有平台即日起一律停止播出「美容貸」及類似廣告。在此之前，監管當局已對醫美廣告提出規範。

醫美、美容業者近期紛紛大打廣告，喊出「整容要趁早」口號，甚至推出號稱0利息的「美容貸」，藉此吸引年輕人超前消費。為整治行業亂象，新華社近日連續發文點名，廣電總局也出手整治亂象。

新華社報導，「先美麗，後買單」、「0利息0首付變美麗」等充滿誘惑力的廣告，吸引不少想做醫美，但阮囊羞澀的消費者，但調查發現，有些號稱零利息的美容貸，實際貸款利率高達30%以上。

杭州一家醫美醫院客服坦言，顧客若有分期付款需求，院方肯定會牽線搭橋，還強調合作的都是正規平台。但報導揭露，不少消費者輕信廣告並貸款後，往往容易出現術後兩眼不對稱、抽脂後遺症等問題，還會被強迫加價、更改合約內容。

消費者協會統計，2021年上半年，美容美髮類投訴比去年同期大幅增長至1萬6459件，年增60%，一類集中問題就是誘導消費者辦理美容網貸，一旦發生糾紛，消費者維權成本高。

新華社8月發布的另一專題文章也表示，醫美年齡層下降，容易成為不肖商人的目標；醫美平台更美App發布的「2020醫美行業白皮書」顯示，線上醫美消費平台上，「95後」、「00後」年輕人占比過半。

為打擊行業亂象，廣電總局要求停播「美容貸」及類似廣告，因為該類廣告以低息甚至無息吸引年輕人，誘導超前消費、超高消費，涉嫌虛假宣傳、欺騙和誤導消費者，造成不良影響。

這次禁止播出「美容貸」廣告前，市場監管總局已在8月下旬發布「醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）」，表示將依法對多種醫療美容廣告亂象予以重點打擊，包括將容貌不佳與負面特質做關聯，製造「容貌焦慮」、術前術後對比等。當時就有投資人預測，醫療美容行業很可能是當局下一個嚴格監管的對象。

貸款 北京 投資

上一則

20省「被限電」民怨「活出原始人感覺」 國家電網安撫

下一則

中國製「航母殺手」導彈組合 珠海航展新亮點

延伸閱讀

「整容要趁早」中國醫美貸款風氣 官方急喊卡

「整容要趁早」中國醫美貸款風氣 官方急喊卡
教孩子禮貌

教孩子禮貌
學者：習對朱賀電未具選票討好度 年輕人不埋單

學者：習對朱賀電未具選票討好度 年輕人不埋單
東方美高端醫學美容整型 特價中

東方美高端醫學美容整型 特價中

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了