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學姐查寢發現零食 13歲女被罰150下蹲 終身殘疾

中國新聞組／北京27日電
周女士與拄著拐杖的戚夏。（取材自海報新聞）
周女士與拄著拐杖的戚夏。（取材自海報新聞）

就讀於四川省瀘州市合江縣先市職業中學的13歲女生戚夏（化名），去年6月被前來檢查的學姐和生活老師發現其床上放了一包零食，因而被罰做了150個下蹲後，造成左腳踝嚴重受傷，「現在只能拄著拐杖走，不用拐杖就疼得厲害。」母親周女士表示。

海報新聞報導，戚夏回憶事發當晚，自己雖解釋了零食不是她的，但沒被接受。戚夏當下又表示自己的腳踝在兩個月前受過傷，但只是將300個下蹲改為了150個。戚夏被罰後覺得腳踝不舒服，學校檢查稱是軟組織傷，並無大礙。但戚夏腳還是很痛，周女士隨即到學校接走女兒，帶著女兒輾轉多地的醫院治療。

西南醫科大學附屬中醫醫院收治診斷為「左踝扭傷和勞損」。 2020年7月1日進行了手術，手術中醫師發現其關節腔內「滑膜增生明顯，外踝骨折伴骨贅形成，外側副韌帶損傷，骨折塊擠壓跟骰關節面致關節面變形」，將戚夏腳部關節撕脫骨折塊手術摘除。周女士說，這對未成年女兒的身體造成了不可逆的損傷。隔一段時間就會產生積液，產生積液就需要手術治療，「這其實相當於無底洞。」

而更讓周女士擔心的是，女兒有了抑鬱症狀。西南醫科大學醫療證明顯示，戚夏為抑鬱狀態，建議堅持治療，避免精神刺激。周女士表示，女兒多次流露自殘的想法。而自己是單親家庭，為了照顧女兒現在也沒了工作，她希望學校能夠賠償女兒今後就醫及生活相應的費用。

2020年10月，四川瀘州科正司法鑑定中心認定戚夏為左踝關節功能喪失80%，評定為九級傷殘。今年3月，周女士向法院控告合江縣先市職業中學，法院委託鑑定變更成十級傷殘，「無必然發生的後續治療費用。」周女士說，這份報告讓她失去了信心，隨後撤回了告訴，轉而要求當地教育部門介入協調處理。

雙方多次就賠償問題協商均未達成一致。周女士說，校方目前提出了新的賠償方案，但她仍沒有接受，「未來這個費用誰也說不準是多少，我希望學校能負責，畢竟孩子還小就終身殘疾了。」

合江縣教體局表示，戚夏前期治療過程中的所有醫療費用10萬餘元已由學校全額墊付。戚夏住院治療期間，學校按每天300元的標準支付其家屬護理、生活、營養等費用。建議周女士通過司法釐清學校責任。

教育部 醫療費 工作

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