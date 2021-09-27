不舉主管網購迷姦藥 佛山妙齡女酒後被迷暈致死

陳女生前的生活照。（取材自微博）

廣東佛山市高明區一名23歲的陳姓女子，今年1月24日凌晨酒後被彭姓男主管帶入公寓酒店內開房。幾個小時後，陳女死亡。屍檢報告顯示，陳女因七氟烷（麻醉藥品）中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。 39歲的彭男已被警方刑拘。此案10月14日將在佛山中院開庭審理。

澎湃新聞報導，佛山市檢察院指控稱，彭男趁陳女入睡之機，將七氟烷倒在紙巾上放置於陳女鼻子下方使其吸入，致陳女昏迷後實施姦淫行為，彭男因無法勃起而未能得逞。彭男於6時許報警謊稱陳女醉酒不醒。醫護人員到場後證實陳女已死亡。

佛山市檢察院認為，彭男使用麻醉藥物的手段，強行與婦女發生性關係，致一人死亡，其行為觸犯了刑法，應以強姦罪追究其刑事責任。

陳女（左）被男上司帶去開房後死亡，死因是麻醉藥「七氟烷」中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。（取材自微博）

報導指出，23歲的陳女是廣東茂名市化州人，出生於貧困家庭，母親天生聾啞，父親也是殘疾人，其眼部有殘疾。陳女和哥哥靠外公外婆、舅舅等親屬救濟生活、讀書。陳女拿到大專畢業證書後，2020年12月27日入職梅州市某建築工程有限公司，彭男為其主管。然而，工作 不到一個月，陳女就出事了。

起訴書顯示，2018年起，彭男發現自身存在性功能障礙，遂觀看迷姦視頻，並網購情趣用品、多種安眠藥和麻醉類藥物七氟烷等，伺機作案。

2021年1月23日，彭男得知同事被害人陳女失戀，認為有機會與其發生性關係，於是邀請陳女一起宵夜，並攜帶七氟烷和情趣用品赴約。二人一同入住酒店房間其間，彭男趁陳女入睡，將七氟烷倒在紙巾上放置於陳女鼻子下方使其吸入。1月24日5時許，彭男發現陳女昏迷不醒，因懼怕事情敗露而出門將七氟烷瓶子和情趣用品丟棄。隨後於6時許報警謊稱陳女醉酒不醒。醫護人員到場證實陳女已死亡。