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鄭州暴雨 老夫婦被沖走 55天後找到她遺體

中國新聞組／北京27日電
村裡至今仍有失蹤者的家人在河道搜尋親人。（取材自北京青年報）
村裡至今仍有失蹤者的家人在河道搜尋親人。（取材自北京青年報）

鄭州暴雨過去57天後的9月15日，鄭州新密市溫莊村張平和大哥慎明接到派出所的電話，被大水沖走的母親魯華兩天前被找到了。隨後通過假牙及DNA鑑定，他們確認了母親的的身分。而這天，正是同一天被洪水沖走的父親張文的葬禮。

魯華最終被發現的地方。（取材自北京青年報）
魯華最終被發現的地方。（取材自北京青年報）

北京青年報報導，7月20日鄭州暴雨那天，張文和老伴魯華開著老年代步車外出辦事。行至溫莊村北端時道路受阻，隨後被洪水沖走。兩位老人失蹤的第二天，慎明和張平這對因再婚家庭而成為親人的兄弟，帶著繩子和乾糧，一起沿著索河河道搜尋他們共同的父母。

鄭州暴雨過後兩個月，索河沿岸的王宗店村尚未恢復原貌。（取材自北京青年報）
鄭州暴雨過後兩個月，索河沿岸的王宗店村尚未恢復原貌。（取材自北京青年報）

直到7月24日，張平在返程尋找的路上，恰好遇到挖掘機在王宗店村的橋前「挖到人」。張平最後通過口中的假牙和身體特徵，確認是自己的父親。

溫莊村的危房還貼著封條。（取材自北京青年報）
溫莊村的危房還貼著封條。（取材自北京青年報）

父親被找到的位置離他被沖走的地方僅有一公里。暴雨過後，氣溫陡然升高，張平和親友「聞著氣味」尋人，第一次經過這裡時，他就感覺空氣的味道不對，張平有些懊悔，「就那樣，錯過了一次又一次」。

張文夫婦7月20日在溫莊村北被洪水沖走。（取材自北京青年報）
張文夫婦7月20日在溫莊村北被洪水沖走。（取材自北京青年報）

暴雨過去的第五天，張平將父親遺體火化。繼續尋找繼母的下落。8月初，鄭州突發的疫情打斷了張平一家的搜尋計畫。因為村莊路口設卡，他們直到9月初全市道路解封才能前往河道繼續搜尋，9月15號父親下葬那天，警察通知他們去辨認遺體時，他們才有了強烈的預感，這次找到的肯定會是母親了。

張文在王宗店村的橋邊被找到，距離他失蹤的地方一公里左右。（取材自北京青年報）
張文在王宗店村的橋邊被找到，距離他失蹤的地方一公里左右。（取材自北京青年報）

如果不是這場暴雨，魯華和張文可能會擁有安逸的晚年生活。六、七年前，兩人喪偶後走到一起，婚後不久，慎明、張平先後結婚生子，兩位老人也算兒孫滿堂。平日，張文在家務農，魯華幫著慎明照看孩子，還在慎明的農家樂裡幫忙擇菜、打掃衛生。

以前，很多農家院的客人愛吃魯華做的手擀面，最近有人問起來，慎明只能告訴對方，「以後都吃不上了，俺媽被大水沖走了」。

暴雨 鄭州 洪水

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