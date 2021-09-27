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瀋陽男大生「身中百刀」亡 兇嫌竟是室友

中國新聞組／北京27日電
小華媽媽抱著兒子照片，蹲在瀋陽理工大學校門外草坪上的畫面在網上熱傳，引發輿論關注。（取材自極目新聞）
小華媽媽抱著兒子照片，蹲在瀋陽理工大學校門外草坪上的畫面在網上熱傳，引發輿論關注。（取材自極目新聞）

瀋陽理工大學大四學生日前被同班同寢室的同學持刀刺傷，搶救無效死亡。受害學生的媽媽滿臉悲戚、抱著兒子照片，蹲在大學校門外草坪的畫面在網上熱傳，引發輿論關注。

極目新聞報導，受害學生小華家屬指控，小華就讀材料科學與工程學院大四，日前在學校宿舍樓下被同班同寢室的王姓同學持刀捅死。小華的父母稱，小華全身多處受傷，經法醫告知，兒子被捅超過100刀，不過此消息尚未得到警方證實。

小華是河北省唐山市玉田縣人，1998年7月初出生，遇害時他剛滿23歲。小華的父親郝先生說，「9月5日在家吃過早飯，我開車將兒子送到唐山西站，他自己坐火車去學校報到開學，沒想到這成了最後一面」。

「我們在公安法醫部門見到了兒子的遺體，兒子渾身多處傷痕，法醫告訴我兒子被捅了100多刀。」郝先生說，小華是獨生子，他和妻子看到兒子的慘狀悲痛欲絕。

據報導，嫌疑人王同學與小華同班、同寢室。郝先生說，之前同寢室同學曾經找老師要求更換宿舍，但是學校沒換。嫌疑人王同學13日與宿舍其他同學發生過口角，學校老師聯繫王同學家人，家人因為有事情忙未能到學校，兩天後就出事了。

「據我了解，在同宿舍中，我兒子與王同學還算關係好的。」郝先生說，兒子已經大四，學習成績一直不錯，正在準備考研究生，沒想到會發生這種事。

瀋陽理工大學材料科學與工程學院黨委副書記劉盈澤表示，嫌疑人王同學13日與同宿舍其他同學鬧過矛盾，不是與小華鬧矛盾，輔導員14日找王同學談過話，他當時很冷靜，只表示自己最近在考研壓力比較大。

王同學行凶後當場被警方控制，目前校方正配合警方調查取證。

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