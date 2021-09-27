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四川雅安天全縣泥石流 2死12失踨3獲救

中國新聞組／北京27日電
泥石流坍方受災現場。（取材自封面新聞）
泥石流坍方受災現場。（取材自封面新聞）

四川雅安市天全縣喇叭河鎮26日凌晨因暴雨引發山洪泥石流災害，交通、通訊中斷，造成17人失聯。當地投入700餘名救援人員，70餘輛機具車輛開展人員搜救。截至目前，有3人獲救，2人遇難，仍有12人失聯。

來源：YouTube

封面新聞報導，救出的3人中，1人無傷情，2人輕傷。目前，受傷的2人正在天全縣人民醫院接受治療。

央視新聞報導，26日下午，四川省防汛抗旱指揮部啟動防汛三級應急響應 。

26日下午，四川省地質災害指揮部辦公室發布地質災害氣象風險黃色預警 。 26日20時—27日20時，預警區域為廣元利州區、朝天區、昭化區、旺蒼縣、青川縣、劍閣縣、蒼溪縣，巴中巴州區、恩陽區、通江縣、南江縣、平昌縣，雅安名山區、雨城區、漢源縣、石棉縣、天全縣、蘆山縣，眉山洪雅縣，涼山州冕寧縣、越西縣、甘洛縣、雷波縣等5市（州）23個縣（區）。

中央氣象台預計，26日20時至27日20時，四川盆地、川西高原西南部、雲南西北部、重慶北部和西部、陝西中南部、山西南部、河南西部、山東東部、內蒙古東北部和黑龍江西部等地部分地區有中到大雨。其中，陝西中南部、山東半島、四川盆地北部等地局地有暴雨。內蒙古中部和西北部等地部分地區有4至6級風。

泥石流坍方救援現場。（取材自封面新聞）
泥石流坍方救援現場。（取材自封面新聞）

暴雨 河南 洛縣

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