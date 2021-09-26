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北京環球影城員工偷拍裙底 遭爆：用免費遊玩1次補償

中國新聞組／北京26日電
該遊客發布的一段視頻顯示，她和朋友在影城內將偷拍男子控制住時，該男子曾彎腰抱拳求饒，並摀住自己的臉。（視頻截圖）
該遊客發布的一段視頻顯示，她和朋友在影城內將偷拍男子控制住時，該男子曾彎腰抱拳求饒，並摀住自己的臉。（視頻截圖）

北京環球影城最近遭網友爆料，指有園區男員工用手機偷拍女遊客裙底風光，園方還想用「免費遊玩一次」作為補償。環球影城直到26日下午才公開回應此事，稱對事件非常震驚和憤怒，已辭退該員工。

紅星新聞報導，遊客鹿女士（化名）在網上發文指稱，23日和六名朋友到環球影城遊玩，傍晚在園內觀看花車巡遊期間，一名男子緊貼在她背後，半掀她的裙邊，用手機偷拍裙底。過程遭同行朋友發現，便大喊「把手機給我拿來！」男子聞聲逃竄，卻被同行男性友人制伏並報警。

影片可見該男子曾彎腰抱拳求饒，並摀住自己的臉。北京環球影城的安保人員也隨即趕到，鹿女士表示，一位疑似環球影城服務處的領班人卻表示，「同情妳的遭遇，但是無能為力」。警方15分鐘後到場了解，先將男子和一名目擊者帶至派出所詢問。

鹿女士不滿園方過程中「不積極配合」，拒絕派人前往派出所處理；後來民警再次前往環球影視調取監視器畫面，才有工作人員前往派出所。

據報導，鹿女士事後得知，警方在男子手機裡發現其他女孩子的裙底照片，又在疑犯身上找到環球影城的工作證；目前嫌犯已被警方行政拘留10日。鹿女士說，北京環球影城提出讓她免費再遊玩一次，以作補償，不過她「不想再去環球影城，且希望環球影視回應偷拍男子是否是其員工，並公開道歉。」

鹿女士出示的北京市通州區文景派出所的受案回執。（取材自紅星新聞）
鹿女士出示的北京市通州區文景派出所的受案回執。（取材自紅星新聞）

環球影城 手機 北京

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