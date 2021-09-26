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海航首席執行官譚向東遭捕 被曝是美公民

中國新聞組／北京26日電

傳聞負債1.2兆人民幣的中國海航正進行破產重整，創辦人陳峰及首席執行官譚向東日前雙雙被拘捕。據美媒報導，根據美國證券交易委員會資料，譚向東（英文名Adam Tan）是美國公民。在中美關係惡化之際，譚向東這個「敏感」的身分，是否會使中國官方因此調整監管及整肅企業的步調，甚至演變成外交事件，亟待觀察。

彭博報導，根據向美國酒店房產信託Park Hotels & Resorts Inc.(PK)於2017年3月15日向美國證交會提交的文件，譚向東為美國公民。紐約時報的報導亦指香港監管機構在2019年的文件顯示譚向東持有美國護照。報導並稱，目前美國駐北京大使館尚未對此事置評。

法廣報導，美媒爆料稱遭中國當局拘留的譚向東是美國公民，譚向東的這一身分，是否可能使中國近來對資本家的內部整治，演變成外交事件，引發關注。

正處於破產重整的中國海航於24日晚間聲明，董事長陳峰和首席執行長譚向東因涉嫌犯罪在海南省被警方拘留，但沒有提供涉嫌犯罪的細節。報導說，有部分中國媒體提及陳峰等高管和在法國墜崖身亡的海航前董事長王健疑透過裙帶關係在海航撈錢。陳峰的弟弟在美國做航材生意，後來王健的弟弟王偉也加入。海航的航材可能貴30%到50%，飛機大概貴10%，價格越貴，這些高管親友團經手的手續費就越高。

報導說，陳峰等高管及其家族是否在海航進行不當關聯交易，目前尚無法證實。不過，中國海航長期被認為是中國國家副主席王岐山家族的金庫，陳峰又是王岐山人馬，如今不僅股權遭清零，人也因違法犯罪依法強制，連帶譚向東遭拖下水，外界認為這場鬥爭「水很深」。

美國公民 中國 破產

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