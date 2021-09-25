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房東情殺房客藏壁櫥 二房客伴屍2個月 聞異味當霉變

中國新聞組╱北京25日電
經調查，兇手是王姓房東，與方女為情人關係，王男曾假裝富人，對方女有求必應，被方女識破後兩人產生矛盾。（視頻截圖）
經調查，兇手是王姓房東，與方女為情人關係，王男曾假裝富人，對方女有求必應，被方女識破後兩人產生矛盾。（視頻截圖）

江蘇蘇州一名王姓房東在2017年將房屋出租給方女，方女欠交房租、失聯，房東一直等到三個月後才報警。原來「失蹤」的方女從未「離開」過租處，而是遭人殺害藏屍壁櫥內；方女失蹤後的一個月，房東還租屋給了另外一位房客。

瀟湘晨報報導，由於租客方女在歌舞廳上班，工作不穩定，房東認為方女是為逃避房租故意失蹤；方女失聯一個月後，房東將房間轉租給郭女。二房客郭女在出租屋內生活兩個月，間曾聞到房間內有異味，但她以為是霉變或下水道反味，並未在意。

房東殺人藏屍壁櫥經央視《天網》欄目披露後，有網友表示，「我要是那個租客…一輩子陰影都有了。」

方女遺留物品的過程中，出租屋內的一間壁櫥引起了警方的注意。報導指出，由於該壁櫥內仍存放著方女的私人物品並被密封，因此郭女從未打開過。警方進入這個儲物櫃之後，在最裡面發現一具柱狀的物體，外面包裹著被子，兩邊還套著黑塑料袋，這個物體跟人的身高、大小相似，後來發現是方女的屍體。

報導稱，經調查，兇手是王姓房東，與方女是情人關係，王男曾假裝富人，對方女有求必應，但後來被方女識破後兩人產生矛盾，王男因方女曾與多人保持曖昧關係心生不滿，兩人多次爭吵。一次爭吵後，王男得知方女在老家已婚，憤怒之下將方女殘忍殺害並藏屍。 2018年，王某犯故意殺人罪被判處死刑，緩期兩年，剝奪政治權利這終身。

技術人員進入儲物櫃後，在最裡面發現一具柱狀的物體，外面包裹著被子，後確認是方某的...
技術人員進入儲物櫃後，在最裡面發現一具柱狀的物體，外面包裹著被子，後確認是方某的屍體。（視頻截圖）
藏屍屋內的儲物櫃。（視頻截圖）
藏屍屋內的儲物櫃。（視頻截圖）

房東 租客 工作

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