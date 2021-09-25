官方擴大管控演藝圈 橫店11劇組設「臨時黨支部」

11個正在浙江橫店拍攝的劇組，日前舉行臨時黨支部集中授牌儀式，並任命11名臨時黨支部書記。（取材自浙江日報）

中國 對於演藝圈的管控又有新動作。為加強黨的全面領導，包括「安樂傳」等11個正在浙江橫店拍攝的劇組，18日共同舉行臨時黨支部集中授牌儀式，並任命11名臨時黨支部書記。橫店是中國最大的實景影視拍攝基地。

浙江新聞網報導，報導稱，經中共 橫店影視文化產業集聚區委員會批准，「安樂傳」、「重紫」、「捍戰三」、「落花時節又逢君」、「雲襄傳」、「少年歌行」、「請君賜轎」、「大唐狄公案」、「廣州十三行」、「星落凝成糖」、「明月入卿懷」等11個劇組，於日前成立中共臨時黨支部。

影視劇組成立臨時黨支部過去並不多見，2017年，浙江東陽曾成立了首個影視劇組臨時黨支部，但這次一口氣將11個拍攝的劇組成立臨時黨支部應是規模最大的一次。

除前述11個劇組，前不久也在橫店開機的「血戰松毛嶺」及歷史劇「天下長河」等劇組也已成立臨時黨支部，「將遊離在組織外、常年過不上組織生活的劇組黨員集中起來，組織開展支部活動」。

「重紫」劇組臨時黨支部書記孫岳偉表示，該劇組臨時黨支部有五名黨員，包括製片、攝影、後期剪輯、煙花爆破等。他認為，成立臨時黨支部有利於從源頭上更好地規範演藝行為。

黨支部是中共最基層的黨組織，根據「中國共產黨支部工作 條例」規定，凡是有正式黨員三人以上的，都應成立黨支部。成立臨時黨支部的意義是把黨員組織起來進行政治學習，並且同時對黨員進行教育、監督和管理。臨時黨支部可以讓共產黨員做好帶頭作用，激發大家的積極性，且能確保對其他工作的監督與時時刻刻堅持黨的領導。

另外，在吳亦凡事件後，中國官方對明星藝人進行一系列大整頓，現在更進一步向下管控。中國教育部日前印發「關於進一步完善和規範高校高水平運動隊考試招生工作的指導意見」，其中提高藝考生的學科成績標準。

「意見」指出，大學藝術類專業招生實行「文化素質+專業能力」的考試評價方式，文化素質即大學學科考試成績，且2024年建立以統一大學聯考為基礎、省級專業考試為主體的選拔評價體系。

各省分目前對藝考生均設有學科成績最低標準，其中，對於保留二、三本批次的省分，學科成績要求不低於二本線的70%；對於合併批次的省分，要求學科成績不低於新二本線的75%。