工作群組突傳「做一回不戴套」 河北局長丟官

河北邢台一局長官員在工作群組發言「明天做一回吧不戴套了」丟官。（網路截圖）

中國 一微信 顯示名稱為「耿衛平局長」的人，在一個74人的「工作 通知群」中發言「明天做一回吧不戴套了」，結果群聊截圖在網上流傳後引發熱議。經查為河北省邢台市任澤區住建局局長，邢台市紀委查證屬實後予以免職。

網路上日前出現一則「工作通知群」的微信聊天紀錄截圖，其中徐姓工作人員發布了與工作相關的消息：「請涉及生態環境治理的科室，對照《清單》將佐證材料梳理成冊裝訂備檢。隨後群名稱為「耿衛平局長」的人跟著回應：「涉及哪個科室請回復。」趙姓、張姓、魏姓、范姓4名工作人員回復後，「耿衛平局長」緊接著發送消息稱：「明天做一回吧不戴套了」。

結果這些對話被人截圖後放在網路上引發熱議，並進一步查出當事人疑為河北省邢台市任澤區的住建局局長耿衛平。新京報致電任澤區紀委信訪辦，工作人員回應稱要舉報可以網上投訴或發送郵件，記者問詢郵箱號碼，對方稱不清楚，隨後掛斷電話。

據報導，事發隔天，一名自稱是耿衛平局長同事親戚者致電記者，解釋稱：「這個傳出去的東西，肯定和真實情況有差距」。但對於真實情況如何，對方並未做出回復。

另據澎湃新聞報導，耿衛平本人稱，他不需要對此事闢謠。在前述事情發生後，他於月初已經被免職。

24日下午，燕趙都市報在官方微博發布通報：9月5日上午，邢台市任澤區住建局黨組書記、局長耿衛平在單位微信工作群發表不當言論。對此，任澤區委、區政府高度重視，責成相關部門第一時間成立調查組，對耿衛平停職調查。目前，已免去耿衛平區住建局黨組書記、局長職務。