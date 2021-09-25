廣西已婚大學領導遭人臉App搜出當街吻妙齡女 他怒報警

網傳廣西民族師範學院數理學院黨委書記馮某在公共場合與妙齡女子舉止親密，馮某否認。（取材自澎湃新聞）

廣西一大學學院領導近日在網路上被指與妙齡女子在公共場合舉止親密，偷拍照片更是瘋傳，由於該領導已婚，事件更引起熱議。該領導則否認是圖片中的本人，並已向派出所報案，仍在調查中。

澎湃新聞報導，日前兩張關於一名男子與妙齡女子在公開場合舉止親密的照片，一張黑衣男主角右手搭著妙齡女子的肩膀，兩人十指緊扣，態度親暱，另一張相片則看到兩人擁吻，完全無視旁人目光；照片在社交媒體流傳，有網友透過人臉搜索匹配功能，識別出該男子疑為廣西民族師範學院馬克思主義學院院長馮永君。公開資料顯示，馮永君現任廣西民族師範學院數理與電子信息工程學院黨委書記。

網傳廣西民族師範學院數理學院黨委書記馮某在公共場合與妙齡女子舉止親密，馮某否認。（取材自澎湃新聞）

針對網路傳聞，校方表示已跟馮永君本人核實，馮永君否認是圖片中的男子，正打算以造謠傳謠、侵犯肖像權等報警處理。25日早上，學校附近的崇左市公安 局城南派出所表示，已收到報案，正在調查。

另據紅星新聞報導，馮永君受訪表示，近兩年來一直和妻子在學校內，日常忙碌著備課和寫論文，並沒有去網傳視頻裡的場所，出入學校公共場所也有師生監督。 「我可以用我的人格保證，這不是我的事情。」他表示已到派出所報案，希望警方調查，追究惡搞者的責任，還他清白。