「死也要讓家人找到」 寧波男落海25小時 緊抱浮標獲救

浙江省寧波市男漁民邵國衝失足落海，漂流25小時後奇蹟獲救，上岸時幾乎耗盡體力。（取材自都市快報）

浙江省寧波市慈溪新浦鎮一名漁民日前出海捕魚，卻在撒網期間意外失足墜海，期間他一直抱緊浮標，在海上漂流25個小時後，於杭州灣大橋西北海域獲救。他說，一整個晚上都沒敢闔眼，覺得又餓又睏，但仍用僅有的力氣把自己綁在浮標上，因為「不能讓家人找不到我的屍體」。

都市快報報導，54歲的邵國衝19日於水雲浦碼頭駕駛一艘泡沫船出發，在離岸4公里處放網捕魚時，不慎失足跌入海中。由於直至下午未歸，家人擔心報警。當地公安 、海事等部門聯合多名漁民組成搜救隊，在失聯及鄰近海域搜索。

54歲的邵國衝回憶起海上驚魂仍心有餘悸。他表示自己是個旱鴨子，但落海時抓住了海裡的浮標，所以並不緊張，「因為有浮標，人是沉不下去的，半躺在裡面，也不需要游泳 ，能節省力氣」。

期間有艘漁船經過，邵國衝大聲呼救卻沒被發現。他說自己一整個晚上都沒敢闔眼，渴的時候便舀幾口海水續命，但在海上漂流23個小時後，覺得又餓又睏，「下半身已經麻木，身上也沒了力氣，只能用僅有的力氣把自己綁在浮標上，不能讓家人找不到自己的屍體」。

漂流25個小時後，一艘正在海面上搜救的快艇 行駛到杭州灣大橋西北海域，正準備調頭回去的時，突然看到海面上的邵國衝。邵國衝見到搜救艇，脫下濕透的褲子，高高舉起揮舞。

邵國衝獲救後送到醫院，經醫生檢查，僅在腰腹部有幾處擦傷，且有中暑和脫水症狀，無生命危險。