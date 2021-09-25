驚險！4歲童高懸11樓外 杭州警徒手攀樓救人

杭州一名4歲小女孩懸在11樓陽台外，民警驚險垂降救人。（取材自北京青年報）

杭州餘杭一小區日前發生令人心驚膽顫的一幕，一名4歲小女孩懸在11樓陽台外，稍一鬆手就可能跌落高樓，隨後趕到現場的民警，如電影 場景般冒險「從天而降」，成功救下了小女孩。

北京 青年報報導，小女孩的媽媽因為趕著送老大去上學，於是將小女兒留在家中，她心想反正學校離家還算近，一來一回20分鐘而已，於是就帶著老大出門。剛送完孩子，她就接到物業打來電話，說女兒掛在陽台上了，媽媽嚇得趕忙回家，卻發現鑰匙怎麼也打不開門。

據現場目擊的群眾表示，小女孩掛在陽台上至少有10分鐘，鄰居看到，趕緊打電話報警。杭州警大隊機動四中隊405號車率先抵達現場，民警楊林帶領輔警攜帶救援裝備上11樓，但房門緊鎖，小女孩母親滿臉著急在門外，用鑰匙也打不開門。

隨後楊林帶領機動隊輔警衝上12樓。經過鄰居同意，楊林拆除了12樓住戶的防護網，這家住戶還拿出老虎鉗幫忙一起拆。

這時閒林派出所民警也到達現場，和熱心群眾使用床單等物品拉出了一張「氣墊」，在女孩下方做好防護措施，以防萬一；另一組警力則繼續對11樓住戶大門拆破切割。

特戰部隊偵察兵出身的輔警湯文傑，當機立斷把救援腰帶和靜力繩綁在自己腰部，從12樓陽台翻下，攀往11樓窗台，僅靠雙手攀著不到10公分的邊緣支撐自身重量，終於成功把小女孩抱回了陽台內。在場群眾不由鼓掌歡呼，女孩母親更哭了出來。

「真的太感謝你們了，是你們救了我女兒一命！」女孩媽媽說，以前送老大去上學都是帶著小女兒的，就這一次獨留女孩一人在家，偏偏就出事了。至於小女孩是怎麼爬到陽台外的，媽媽也說不上來。

「以後千萬不能再這樣了。」民警再三叮囑女孩母親今後一定要好好看護女兒，絕不能讓孩子單獨一人留在家中。