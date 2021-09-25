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57歲廣西大媽「1人分飾4角」裝嫩妹網戀詐300萬

中國新聞組／北京25日電
犯罪嫌疑人關某利用的網圖。（取材自瀟湘晨報）
犯罪嫌疑人關某利用的網圖。（取材自瀟湘晨報）

廣西南寧高新分局近日破獲一起網絡婚戀交友詐騙案。嫌犯關姓女子一人分飾四角，在網上假冒「90後」女子，一年多來詐騙受害人陳先生300多萬元（人民幣，下同，約46.4萬美元），真實身分曝光，竟然是位57歲大媽，堪稱詐騙界「影后」。

瀟湘晨報報導，2020年7月至10月之間，陳先生在關女編造的「菲兒」身分聊天的情況下，對「菲兒」產生愛慕，經常轉幾百元錢給關女。 2020年10月，關女以「菲兒」的身份與陳先生確立男女朋友關係之後，其利用多個微信號扮演陳先生的女朋友「陳春玲」、陳春玲妹妹「陳冬玲」、陳春玲姑姑「陳芸」、陳春玲的媽媽「李淑涵」等四個角色來獲取陳先生的信任。

關女通過男女朋友關係多次以其生病、其父親生病、出差國外需差旅費、爭奪家庭財產需打官司等為由，並編造其為特工身分不方便與陳先生見面，多次以微信聊天、電話等方式向陳先生索取錢財，陳先生開始向關女大額轉帳。據統計，2020年8月開始至今，陳先生向關女轉帳高達300餘萬元。

犯罪嫌疑人關某利用的網圖。（取材自瀟湘晨報）
犯罪嫌疑人關某利用的網圖。（取材自瀟湘晨報）
犯罪嫌疑人關某利用的網圖。（取材自瀟湘晨報）
犯罪嫌疑人關某利用的網圖。（取材自瀟湘晨報）

據報導，陳先生事後多次要求關女還錢，關女卻以各種理由拒絕，陳先生這才驚覺自己受騙，因而向高新分局報警。高新分局成立專案組調查，鎖定犯罪嫌疑人關女的活動軌跡，並於9月18日在高新路附近逮捕關女。

經查，嫌犯關女是一名57歲的大媽，通過審訊，關女坦承其利用交友軟件以處對象為名，編造各種理由實施詐騙的犯罪事實。據關女交代，其通過詐騙所獲得的300餘萬元錢款均被用於博彩。目前關女已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步辦理中。

詐騙 微信 公安

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