為跳廣場舞 湖南大爺大媽拿錘爆鎖 和小學生搶球場

湖南某足球場正進行小學生比賽，卻有一群大爺大媽為了跳廣場舞而強行闖入。（取材自極目新聞）

一群小學生20日晚上在湖南株洲一個足球 場進行足球比賽，沒想到一群急著跳廣場舞的大爺大媽，強行以錘子破壞足球場的門鎖，再衝進球場中間放音樂，逕自跳起舞來。由於大爺大媽們堅持不離開， 足球賽事只能作罷。

香港 01報導，影片可見，大爺大媽們有人手持錘子等工具，不斷敲打足球場鐵欄上的門鎖，至於其他站在旁邊圍觀的人，則不時拍手歡呼叫好。

教練表示，當時球場內正進行比賽，球員是四年級及五年級的小學生。二、三十位大爺大媽們不斷堅持要進來跳舞，但由於門都鎖住了，他們當場將鎖砸壞闖進球場。

教練說，大爺大媽們闖進球場之後就帶上音響，在球場正中間列陣跳舞。無奈之下，教練為了學生的安全，決定腰斬比賽。

據報導，足球場所在的小區表示，類似事件並非首次，過去亦有大爺大媽們爆鎖進入球場跳廣場舞，當日警察 也有到場。小區提到，足球場是政府花了幾百萬改造才有的，「它既然是專業的足球場，肯定是有專業的用途，周邊所有的小學都到這裡統一進行培訓」。

當地小區表示，足球場是政府花了幾百萬改造才有的專業足球場，周邊所有的小學都到這裡統一進行培訓。（取材自極目新聞）

小區指，球場平日每晚5時半至8時都是學生的使用時段，後來曾經跟大爺大媽們協議，8時後可以開放給他們跳廣場舞，但他們卻反對安排，並擅闖球場，除了爆鎖更曾將鐵絲網剪開。小區提到，附近其實也有可以跳廣場舞的廣場，仍待協調。

不少網友都認為，既然建了專業的足球場就不能讓步跳廣場舞，「足球專業場地就只能踢球，否則孩子的健康和未來怎麼保障」。留言更有人狠批，事件明顯是已經違法，不需要協調，而是要執法。