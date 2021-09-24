復旦大學1博士生 2碩士生「嫖娼」遭開除、公布個資

上海復旦大學三名學生因「校外嫖娼」遭校方開除學籍。(取材自微博)

中國 網路近日瘋傳，上海復旦大學三名學生因「校外嫖娼」遭校方開除學籍。根據網路上流傳的校方公告，這三名學生一人是博士生，另兩人是碩士生。

成都傳媒集團旗下新媒體《紅星新聞》報導，復旦大學對此回應稱，處理決定是由學校保衛處做出，由校長辦公會議審議通過。處罰公示範圍只是校內，並未刊發在網絡上，「可以起到警示其他學生的作用」。

但網路上流傳的相片顯示，復旦大學在學校內的公告中列出了三人的全名、科系、學號等詳細個人資料，並直指三人「校外嫖娼」，遭到公安 3日到10日不等的「行政拘留」處分。校方因此對三人做出紀律處分的決定。

復旦大學作為中國頂尖學府卻不懂得保護學生個人隱私 ，引發不少中國民眾批評。紅星新聞報導，有人認為，學校依規處理無可厚非，但將涉事學生的姓名、學號等個人信息進行公布則有些不妥，「有點像公開行刑，讓公眾對其進行道德審判。」

北京市眾明律師事務所律師趙建立表示，復旦大學此舉涉及人格權、隱私權保護。

趙建立指出，中國「普通高等學校學生管理規定」第55條規定：處理、處分決定以及處分告知書等，應當直接送達學生本人，學生拒絕簽收的，可以用留置方式送達；已離校的，可以採取郵寄方式送達；難於聯繫的，可以利用學校網站、新聞媒體等以公告方式送達。

趙建立說，「該規定明確規定了送達方式，如學校未依次進行相應步驟的送達，公開張貼公告於眾的做法則侵犯了學生的隱私權。」

中國法治評論員譚敏濤也認為，嫖娼違反了治安管理處罰法，復旦大學對其進行開除符合相關規定。但公示對嫖娼學生的處分決定涉嫌洩漏學生個人隱私，「學校不能因為嫖娼是違法行為，就忽視對學生隱私權的保障。違法行為和保障隱私權，兩者並不能抵消。」