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童裝印「來地獄」惹議 江南布衣道歉下架 網友不買帳

中國新聞組╱北京24日電
網友曬出的衣服上，有一個魔鬼形象的人作勢要砍掉一隻腳、另一個男人把手伸向旁邊的男孩以及疑似車裂酷刑等詭異圖案，令人心生不適。（取材自紅星新聞）
網友曬出的衣服上，有一個魔鬼形象的人作勢要砍掉一隻腳、另一個男人把手伸向旁邊的男孩以及疑似車裂酷刑等詭異圖案，令人心生不適。（取材自紅星新聞）

知名服裝品牌江南布衣集團旗下童裝品牌jnby by JNBY，竟然在童裝上印「歡迎來地獄」及陰森恐怖圖案，遭網友質疑設計不當，甚至還涉及虐童等元素。雖然江南布衣已道歉並下架相關產品，表示「杜絕此類事件再次發生」。

由於致歉文案僅在回覆網友評論時發布，並未發布在江南布衣官方帳號中，對於這樣的道歉，網友並不買帳。

紅星新聞報導，一名網友日前在社交網站上發文稱，家裡的一件「jnby by JNBY」童裝上面印滿了「Welcome to hell（歡迎來到地獄）」「let me touch you（讓我摸摸你）」「I just need a foot（我只需要一隻腳）」等英文字樣。

網友發現不少江南布衣的童裝圖案都畫風詭異。比如這件，英文字樣寫著「這個地方充滿了...
網友發現不少江南布衣的童裝圖案都畫風詭異。比如這件，英文字樣寫著「這個地方充滿了印第安人，我要把他們炸成碎片」。（取材自紅星新聞）
這個圖案是小孩身上插滿了箭，旁邊的英文寫著「爸爸媽媽，幫我，我要死了」。（取材自...
這個圖案是小孩身上插滿了箭，旁邊的英文寫著「爸爸媽媽，幫我，我要死了」。（取材自紅星新聞）

網友曬出的衣服上，還配有一個魔鬼形象的人作勢要砍掉一隻腳、另一個男人把手伸向旁邊的男孩以及疑似車裂酷刑等詭異圖案，令人心生不適。據報導，該網友表示，這件衣服是去年老人給孩子買的，老人不懂英文，看款式買來給孩子穿了，「一個四歲孩子，身上穿著這件衣服，心裡想想就彆扭的不行」。

報導指出，這則發帖引起大量關注，隨後網友發現不少江南布衣的童裝圖案都畫風詭異。比如一件英文字樣卻寫著「這個地方充滿了印第安人，我要把他們炸成碎片」。另一個圖案則是小孩身上插滿了箭，旁邊的英文寫著「爸爸媽媽，幫我，我要死了」。

有網友質疑稱，「匪夷所思，整個品牌的人都不懂英語了嗎？」還有網友稱：「JNBY童裝這種陰間設計不是一天兩天的，最近幾年都是那種特別陰暗奇怪的。」

官網顯示，江南布衣創立於1994年，總部位於杭州，主營業務為品牌服裝的創意設計、工藝技術研發及生產銷售。江南布衣集團的品牌組合包括三個階段的多個品牌，即成熟品牌JNBY，成長品牌CROQUIS、jnby by JNBY及less，以及POMME DE TERRE(蓬馬)、JNBYHOME等多個新興品牌。

其中，jnby by JNBY是江南布衣在2011年推出的第一個童裝品牌。官網介紹稱，jnby by JNBY以「自由的想像力」為理念，為0-10歲的孩子而設計，藉助當代藝術的設計手法，傳遞美好的價值觀念。

一位網友在社交網站上發文稱，家裡的一件「jnby by JNBY」童裝上印滿了「...
一位網友在社交網站上發文稱，家裡的一件「jnby by JNBY」童裝上印滿了「Welcome to hell（歡迎來到地獄）」、「let me touch you（讓我摸摸你）」等英文字樣。（取材自紅星新聞）

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