童裝印「來地獄」惹議 江南布衣道歉下架 網友不買帳

網友曬出的衣服上,有一個魔鬼形象的人作勢要砍掉一隻腳、另一個男人把手伸向旁邊的男孩以及疑似車裂酷刑等詭異圖案,令人心生不適。(取材自紅星新聞)

知名服裝品牌江南布衣集團旗下童裝品牌jnby by JNBY,竟然在童裝上印「歡迎來地獄」及陰森恐怖圖案,遭網友質疑設計不當,甚至還涉及虐童等元素。雖然江南布衣已道歉並下架相關產品,表示「杜絕此類事件再次發生」。

由於致歉文案僅在回覆網友評論時發布,並未發布在江南布衣官方帳號中,對於這樣的道歉,網友並不買帳。

紅星新聞報導,一名網友日前在社交網站上發文稱,家裡的一件「jnby by JNBY」童裝上面印滿了「Welcome to hell(歡迎來到地獄)」「let me touch you(讓我摸摸你)」「I just need a foot(我只需要一隻腳)」等英文字樣。

網友發現不少江南布衣的童裝圖案都畫風詭異。比如這件,英文字樣寫著「這個地方充滿了印第安人,我要把他們炸成碎片」。(取材自紅星新聞) 這個圖案是小孩身上插滿了箭,旁邊的英文寫著「爸爸媽媽,幫我,我要死了」。(取材自紅星新聞)

網友曬出的衣服上,還配有一個魔鬼形象的人作勢要砍掉一隻腳、另一個男人把手伸向旁邊的男孩以及疑似車裂酷刑等詭異圖案,令人心生不適。據報導,該網友表示,這件衣服是去年老人給孩子買的,老人不懂英文,看款式買來給孩子穿了,「一個四歲孩子,身上穿著這件衣服,心裡想想就彆扭的不行」。

報導指出,這則發帖引起大量關注,隨後網友發現不少江南布衣的童裝圖案都畫風詭異。比如一件英文字樣卻寫著「這個地方充滿了印第安人,我要把他們炸成碎片」。另一個圖案則是小孩身上插滿了箭,旁邊的英文寫著「爸爸媽媽,幫我,我要死了」。

有網友質疑稱,「匪夷所思,整個品牌的人都不懂英語了嗎?」還有網友稱:「JNBY童裝這種陰間設計不是一天兩天的,最近幾年都是那種特別陰暗奇怪的。」

官網顯示,江南布衣創立於1994年,總部位於杭州,主營業務為品牌服裝的創意設計、工藝技術研發及生產銷售。江南布衣集團的品牌組合包括三個階段的多個品牌,即成熟品牌JNBY,成長品牌CROQUIS、jnby by JNBY及less,以及POMME DE TERRE(蓬馬)、JNBYHOME等多個新興品牌。

其中,jnby by JNBY是江南布衣在2011年推出的第一個童裝品牌。官網介紹稱,jnby by JNBY以「自由的想像力」為理念,為0-10歲的孩子而設計,藉助當代藝術的設計手法,傳遞美好的價值觀念。