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曹操出行地圖漏繪藏南、釣島 挨罰20萬廣告被禁

中國新聞組╱北京24日電
網約車平台「曹操出行」因繪製不完整中國地圖，被罰款20萬元人民幣。（取材自紅星新聞／IC Photo圖）
網約車平台「曹操出行」因繪製不完整中國地圖，被罰款20萬元人民幣。（取材自紅星新聞／IC Photo圖）

網約車平台「曹操出行」因內宣刊物《默契》雜誌中廣告的中國地圖漏繪阿克賽欽（位於中印邊界）、藏南地區、釣魚島、南海諸島等，繪製不完整中國地圖，被當地監管局處以人民幣20萬元（約3萬美元）的罰款，並責令停止發布廣告。

影音來源：YouTube

據紅星新聞報導，「曹操出行」表示，《默契》是內宣刊物，未進行公開銷售，係委託杭州交通科技與管理雜誌出版公司負責組稿、設計並印刷；經調查，涉及違規的地圖圖片由乙方工作人員從千圖網下載，並設計著色；因該圖片為付費版權圖片，故未對地圖進行複審，導致問題發生。

「曹操出行」稱，公司發現問題後，已於第一時間回收，並將全部回收雜誌封存，交由市場監督管理局處理。同時，「曹操出行」在內部進行全面排查，目前應用於運營、導航、宣傳等方面的地圖均合規。

據中國消費者報報導，「曹操出行」（原名曹操專車）隸屬於吉利控股集團，由杭州優行科技有限公司運營，是中國首個以新能源汽車車型為主的網約車平台。截至目前，「曹操出行」已至少在全國41個城市開通服務。

報導指出，「曹操出行」並非首個因錯繪「問題地圖」而被處罰的企業。 2019年，電視劇「親愛的，熱愛的」因連續兩次使用錯誤中國地圖，出品方被處以人民幣10萬元罰款；2020年，光明乳業在食品廣告中錯誤使用中國地圖而被處以人民幣30萬元罰款。

曹操出行並非首個因問題地圖而被處罰的企業。2019年，電視劇「親愛的，熱愛的」因連續兩次使用錯誤大陸地圖，出品方被罰款10萬元。2020年，光明乳業也因在食品廣告中錯誤使用大陸地圖，而被罰款30萬元。

中國 網約車 釣魚

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