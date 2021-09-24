花露水燃藍愛心 跟風浪漫藏危機 小心引火燒身

有網友在「藍色愛心」燃燒過程中「加料」，完全不擔心「引火燒身」。（視頻截圖）

最近網路上突然流行起了畫「藍色愛心」，短短一個視頻引發了49.7萬的點讚，在虛榮心和流量的加持下，越來越多人跟風拍攝，甚至還有網友在燃燒過程中繼續「加料」，完全不擔心「引火燒身」。然而，這看似浪漫的背後，其實潛藏極大的安全隱患，不要也罷。

浙江消防微信 公號報導，製造「藍色火焰」的原料很簡單，只需要一瓶花露水，花露水的主要成分是酒精和水，且酒精濃度超過70%。由於酒精燃點很低，通常情況下為24℃，所以潛藏一定的安全隱患。更有實驗顯示，當火源距花露水3cm時，便可將其點燃，且火焰為藍色。

網絡上流行起了畫「藍色愛心」，在虛榮心和流量的加持下，越來越多人跟風拍攝。（視頻截圖）

據報導，因花露水被引然的案例不少，2017年7月，江蘇省一女童在塗抹花露水時，其9歲的小哥哥在一旁玩打火機，突然火焰騰起，女童的脖子一圈被嚴重燒傷。2015年6月，家住河北省滄州市新華區鞠官屯社區的小迪（化名）在胳膊上塗抹了花露水後給爸爸點菸，結果他的左手被火苗引燃。

因為花露水屬於易燃易爆品，所以身上剛剛擦完花露水，不要靠近或接觸蚊香、菸頭這些火源。報導稱，除了花露水，生活中我們常用的還有很多易燃易爆品，比如化妝品、指甲油、摩絲、空氣清新劑等，這些物品大多含有一種或幾種能夠引起燃燒的有機溶劑。