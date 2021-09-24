生1個小孩送9萬 廣東這個村 有人出資數百萬鼓勵生育

繼四川攀枝花、甘肅臨澤後，廣東廉江營仔鎮包墩行政村黃竹根自然村也出台生育補貼。（取材自湛江日報微信公號）

繼四川攀枝花、甘肅臨澤後，廣東廉江營仔鎮包墩行政村黃竹根自然村也出台生育補貼，每個嬰兒可獲9萬元（人民幣，下同，約1.39億美元）。據悉，此補貼為黃竹根村鄉賢林祥為響應國家生育政策解決村民「生易養難」的問題而個人出資的。

湛江日報微信 公號報導，廣東廉江營仔鎮包墩行政村黃竹根自然村日前張貼出「資助黃竹根林族兄弟生育子女」的公告，黃竹根村鄉賢林祥為響應國家生育政策解決村民「生易養難」的問題，決定資助自2021年9月1日起出生的嬰兒，給予每名嬰兒每月3000至3300元育兒補貼，資助至兩歲半。每名嬰兒共計可獲得9萬元或9.9萬元，直到數百萬元資助金用完為止。

今年8月20日，全國人大常委會會議表決通過關於修改人口與計畫生育 法的決定。修改後的人口計生法規定，國家提倡適齡婚育、優生優育一對夫妻可以生育三個子女。

該領導小組組長林琨表示，自2017年起，林祥開始資助村民嬰兒，2017年4月至2019年9月期間出生的嬰兒，均一次性獲3萬元或3.3萬元資助補貼。在這一村規鼓勵下，包墩村下轄的黃竹根、老里塘等7條林姓自然村，兩年間共迎來100名新生兒，同比增長約30%。

據報導，這次的育兒資助補貼，在上次的基礎上進行優化，不僅提高資助額度，還將之前的一次性資助改為按月發放，更有利於家庭「優育」。

根據「公告」規定，資助對象必須是村中在家務農的常住戶，外出工作、經商、務工者不予資助。此外，不餵母乳的、不符合國家計生政策的不予資助。

另據每日經濟新聞報導，此前已有多地出台生育補貼政策。四川攀枝花是中國首個發放育兒補貼金的城市。

攀枝花7月28日公布「關於促進人力資源聚集的十六條政策措施」，包括高層次人才待遇激勵、提供創新創業支持和獎勵、提供就業 補貼、外地和本地戶籍學生享受同等待遇等多項具體措施。其中最受關注的政策是：對按政策生育第二個及以上孩子的攀枝花戶籍家庭，每月每孩發放500元育兒補貼金，直至孩子3歲。也就是說，從二孩開始，每個孩子可領取共1.8萬元的補貼金。