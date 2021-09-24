粗心父母「找不到女兒」…3歲女童被鎖車內活活熱死

孩子的母親坐在椅子上痛哭。（視頻截圖）

一家人團圓的中秋佳節才剛過去，深圳在中秋節當天卻發生令人痛心的事情，一個小孩被自己的父母鎖在車裡，過了一整天才發現，雖然緊急將孩子送醫，仍不幸身亡。目前，警方已介入調查。

網友分享的視頻畫面可以看出：孩子的母親坐在椅子上痛哭，不斷地哀求醫師救孩子，而醫師則是勸家屬要接受現實，因為孩子送到醫院時已經沒有生命體徵。

綜合媒體報導，沙井街道辦事處工作 人員證實有此事，被鎖在車裡的孩子經寶安區沙井人民醫院搶救仍不治。附近鄰居表示，該家庭有一兒一女，出事的是3歲多的小女兒，大人當天到處找孩子，但就是忘記把孩子放在車裡了。孩子父母的朋友表示，孩子父母現在非常自責難受。

中原網報導，附近街坊表示，事發前這家人出去吃飯，大概中午1點回到家附近，「聽別人說，後來他爸媽就出去了」。這段時間女童父母並未發現異常，直到孩子的哥哥發現妹妹不見了，去找了一下說沒看到妹妹，父母說可能和其他小朋友去玩了，後來突然想到是不是在車裡，雙雙趕回車內卻為時已晚。

經過高溫 烘烤近3個小時的女童，嘴巴都黑了，還口吐白泡。結合廣東台的消息，女童已經喝完了3瓶水，顯然是熱急了。

「孩子中秋節被父母鎖車內一天身亡」事件，也讓人想到兒童被困車內可能因「熱射病」死亡。據中國 國家應急廣播科普，這是因高溫引起的人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損，直至死亡。當兒童體溫達到41.7°C，就可能因「熱射病」導致死亡。