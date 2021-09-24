外賣小哥「以為不值錢」得知偷的是勞力士嚇得痛哭下跪

偷表的外賣小哥跪倒在民警面前，痛哭流涕、懊悔不已。（取材自錢江晚報）

「大哥，我錯了，我把東西還回來（就算了），好不好……」日前杭州桐廬城南派出所辦案區內，一名外賣小哥「噗通」一聲，跪倒在民警面前，痛哭流涕、懊悔不已。原來外賣小哥順手牽羊了一隻手表，原以為價值不高，得知手表價值逾10多萬人民幣（逾1.5萬美元）時，他嚇得當場痛哭下跪。

錢江晚報報導，事件起因是城南派出所接到方先生報警，稱自己價值10多萬的勞力士手表不見了。方先生說，「我們這個小區是一梯一戶的，電梯也是要刷卡才能上來，加上又在自己家門口，就順手把手表放在了鞋架上，等想到的時候再去看，手表居然已經不見了。」

據方先生提供的情況，手表丟失的時間跨度比較長，且樓道內未覆蓋視頻監控，偵查困難較大。但民警鄒立煒並未氣餒，憑藉對涉事小區環境的熟悉及入室盜竊類案件的辦理經驗，很快便鎖定了嫌疑人員，某外賣企業的外賣小哥楊某。

據報導，僅半個小時，民警便鎖定了楊某位置，並成功將其控制。楊某一開始以為手表價值不高，便百般抵賴。但當民警告知其偷拿的手表價值10多萬時，楊某嚇得當場愣住。

楊某說，送餐時看到方先生正在忙，接了餐後就送進了屋，當時看到鞋架上的手表，覺得非常精美，並不知道手表價值這麼高。

等電梯時，覺得沒有人看著自己，現場又沒有監控，於是腦子一熱，便將手表塞到了自己的外套中。目前，相關案件正在進一步偵辦中。