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泰中國女箱屍案三度開庭 兇嫌台籍夫冷靜卸責

中國新聞組／北京24日電
當地警方調查發現，死者是33歲的中國廣東籍女子廖某，其台灣籍丈夫盧某被認定為嫌疑人。（取材自封面新聞）
當地警方調查發現，死者是33歲的中國廣東籍女子廖某，其台灣籍丈夫盧某被認定為嫌疑人。（取材自封面新聞）

2020年1月，泰國春武里府海灘上一個黑色行李箱裡塞了一具女屍，當地警方調查，死者是33歲的中國廣東籍廖姓女子，其台籍盧姓丈夫被認定是殺害廖女的嫌疑人。警方隨後將盧男抓捕歸案，罪名是「故意殺人，並企圖銷屍滅跡」。案件22日第三輪在泰國開庭審理，被告表現冷靜，不認罪，並將全部責任推給死者。

封面新聞報導，本案此前在泰國經歷兩輪開庭審理，由於疫情等原因，中國原告方證人一直無法出庭。 9月22日上午11時，春武里法院繼續開庭審理該案，原告方證人在廣州遠程視頻出庭作證，被告透過視頻在監獄出庭。

當天案子審理前，被告律師要求與被告單獨交談了十多分鐘，首位證人出庭作證後，被告律師再次要求法官單獨與被告再談話，法官均予同意。

尼采國際律師事務所律師章紅媛表示，被告律師是向被告求證證人所說的情況，用以質問證人。這種行為原本是違反常規的，但是法官基於人道，破例給被告機會與其律師商量辯護對策。之後繼續開庭，被告律師質問證人。

受害人家屬代理律師方文川問完後，被告律師又要求單獨與被告交談，向被告求證梁女所說的情況，用以質問證人。

章紅媛表示，「上午這兩個證人都是方文川的證人，目的是為了證明死者幫這些受害人向被告追討債務，是被告殺害死者的主要原因之一。」

此次跨國線上庭審，被害人的閨密許小姐作為檢察官證人出庭。 許小姐表示，「我們的訴求只有判對方死刑。」許小姐說，被告盧男視頻庭審中表現「很冷靜，很淡定，依然不認罪並將全部責任推給死者」。

去年9月，本案曾在泰國春武里法院開庭審理，法官向被告宣讀起訴罪狀，以殘忍手段蓄意殺人及毀屍滅跡。庭上，被告人盧某堅稱他沒有意圖想殺死受害人，不承認殘忍手段蓄意殺人。同時，法官也宣讀了受害人家屬律師對被告提出的民事賠償2060萬泰銖（約61.6萬美元）訴求。

今年5月27日，泰國春武理省級法院再次開庭審理案件。出庭的證人是屍檢醫師，他證明死者是被繩子活活勒死的，而且相信死者死亡過程非常痛苦。

泰國春武里府海灘上2020年1月出現一個黑色行李箱箱，裡面塞的竟是一具女屍。（取...
泰國春武里府海灘上2020年1月出現一個黑色行李箱箱，裡面塞的竟是一具女屍。（取材自封面新聞）

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