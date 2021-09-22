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男團鮮肉哭訴遭詐光存款：我死了 網歪樓：只有8千

中國新聞組／北京22日電
王新宇遭網路詐騙，銀行存款全部被轉走。（取材自微博）
王新宇遭網路詐騙，銀行存款全部被轉走。（取材自微博）

偶像男團「inHi少年」25歲主唱王新宇中秋節在微博發文，透露自己遭到網路詐騙，銀行卡帳戶餘額的存款瞬間全被領走。他公開與經紀人的對話截圖，也意外曝光自己的存款數字；不少網友看到他被詐騙的金額後，不敢置信留言「全部的錢只有這樣？」

綜合媒體報導，王新宇微博自曝遭遇電信詐騙，稱接到了一個來電號碼為110的電話，對方聲稱是公安局，並將他自小到大的個人資料都說了一遍，接著對方說，看到他網路下載遊戲外掛程式（加速器）不安全，讓他輸入了2次「安全審核驗證碼」，其中第二次的驗證碼，與他的銀行卡密碼一樣，「這之後，我帳戶餘額就全都被轉了。」

報導說，事發後第一時間王新宇趕往警局報案，並在做筆錄的同時向經紀人聯絡，他哭訴「我死了！我被詐騙了，我在公安局，我不活了」、「我要死了，我現在人麻了，要我錢，比要滅我還難受」，對話中他透露自己的存款數字為8587人民幣。

事發之後網友反應兩極，有不少粉絲留言表示心疼「抱抱你」、「好想說你怎麼這麼傻」，也有人吐槽他一定是沒有下載國家反詐中心的APP；也有網友留言嘲諷「買遊戲插件的什麼下場不用我多說了吧」、「外掛就外掛，說什麼插件」、「開外掛活該被詐騙」。此外，也有網友歪樓指出，王新宇畢竟也是偶像，銀行帳戶內竟然只有8千多人民幣存款，不敢置信留言「全部的錢只有8千多嗎？」、「居然只有8千多，好慘」、「明星被詐騙，我還以為被騙了幾百萬」。

詐騙 公安 微博

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