我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大外交戰：習近平諷「普世民主」與拜登的新冷戰

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

4天建3千隔離房 廈門第3輪全員檢測

記者羅印冲／綜合報導
廈門市同安區新民鎮烏涂社區，參與消殺工作的一位廈門曙光救援隊志願者，在工作後脫去面罩。（新華社）
廈門市同安區新民鎮烏涂社區，參與消殺工作的一位廈門曙光救援隊志願者，在工作後脫去面罩。（新華社）

中國21日新增確診41例，其中境外輸入25例，本土病例16例來自福建與黑龍江。其中廈門市11例、莆田市2例；黑龍江5例，均在哈爾濱市。

福建此輪本土疫情自9月10日迄今，已累計本土確診419例，國務院副總理孫春蘭連續四天在福建督戰，重災區廈門進行第3輪全員核酸檢測，哈爾濱市自21日出現陽性感染就如臨大敵，已通告要求市民非必要不離開當地。

廈門新增的本土36例，都住在同安區。據廈門同安區應對疫情指揮部通告，自昨天下午5時起，全區所有道路（海翔大道除外）禁止機動車（含摩托車、電動車）通行。警車、救護車、消防車、市政管養維護車等特種車輛及快遞配送車輛不受限制，保障民生車輛及疫情防控車輛憑證通行。

面對疫情嚴峻形勢，廈門緊急擴充應急隔離點，30多家建設單位、3千多名建設者以4天的「廈門速度」時間，建成3400多套隔離用房。隔離房內，床上用品、電視機、電風扇、熱水器等生活必備用品已一應俱全，被隔離人員可以拎包入住。

此外，福建漳州開發區應對新冠肺炎疫情工作指揮部昨公告，漳州開發區實行社區、小區閉環管理，制發出入證，嚴格落實「測溫、驗碼、亮證」措施。

除了福建持續出現本地感染個案，東北黑龍江省哈爾濱巿21日後也發現5例陽性確診案例。據央視消息，國家衛健委已派出工作組，赴哈爾濱指導疫情處置工作。

哈爾濱其一確診患者本月7日從江西南昌搭機抵達哈爾濱機場，並入住當地酒店。7至19日期間，患者每天都外出，經常到餐廳吃飯，又參加「劇本殺」、「密室逃脫」等群聚活動，直到21日才在巴彥縣醫院確診。

發現本土確診後，哈爾濱市疫情工作指揮部宣布阻斷疫情傳播的新措施，包括要求民眾非必要不要離開哈爾濱，離開者也要憑健康碼綠碼才可通行。全巿麻將館、洗浴、影院、劇院、歌廳、足療店等密閉空間場所皆暫停營業。

福建疫情嚴峻，多處興建方艙醫院，圖為泉州市泉港區方艙臨時隔離點項目工地，施工人員...
福建疫情嚴峻，多處興建方艙醫院，圖為泉州市泉港區方艙臨時隔離點項目工地，施工人員不分晝夜加緊建設。（新華社）

疫情 工作 國務院

上一則

美「默認」中國疫苗 接種科興、國藥可入境

下一則

中秋假期8000萬人出遊 創收371億 北京成旅遊首選

延伸閱讀

廈門本土36例住同區 4天建3000隔離房 啟動第3輪檢測

廈門本土36例住同區 4天建3000隔離房 啟動第3輪檢測

黑龍江也爆疫情 感染者曾大玩劇本殺、密室逃脫

黑龍江也爆疫情 感染者曾大玩劇本殺、密室逃脫
疫情續燒…福建累計364確診 廈門國內航班幾全停飛

疫情續燒…福建累計364確診 廈門國內航班幾全停飛
兩張月餅券

兩張月餅券

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助