4天建3千隔離房 廈門第3輪全員檢測

廈門市同安區新民鎮烏涂社區，參與消殺工作的一位廈門曙光救援隊志願者，在工作後脫去面罩。（新華社）

中國21日新增確診41例，其中境外輸入25例，本土病例16例來自福建與黑龍江。其中廈門市11例、莆田市2例；黑龍江5例，均在哈爾濱市。

福建此輪本土疫情 自9月10日迄今，已累計本土確診419例，國務院 副總理孫春蘭連續四天在福建督戰，重災區廈門進行第3輪全員核酸檢測，哈爾濱市自21日出現陽性感染就如臨大敵，已通告要求市民非必要不離開當地。

廈門新增的本土36例，都住在同安區。據廈門同安區應對疫情指揮部通告，自昨天下午5時起，全區所有道路（海翔大道除外）禁止機動車（含摩托車、電動車）通行。警車、救護車、消防車、市政管養維護車等特種車輛及快遞配送車輛不受限制，保障民生車輛及疫情防控車輛憑證通行。

面對疫情嚴峻形勢，廈門緊急擴充應急隔離點，30多家建設單位、3千多名建設者以4天的「廈門速度」時間，建成3400多套隔離用房。隔離房內，床上用品、電視機、電風扇、熱水器等生活必備用品已一應俱全，被隔離人員可以拎包入住。

此外，福建漳州開發區應對新冠肺炎疫情工作 指揮部昨公告，漳州開發區實行社區、小區閉環管理，制發出入證，嚴格落實「測溫、驗碼、亮證」措施。

除了福建持續出現本地感染個案，東北黑龍江省哈爾濱巿21日後也發現5例陽性確診案例。據央視消息，國家衛健委已派出工作組，赴哈爾濱指導疫情處置工作。

哈爾濱其一確診患者本月7日從江西南昌搭機抵達哈爾濱機場，並入住當地酒店。7至19日期間，患者每天都外出，經常到餐廳吃飯，又參加「劇本殺」、「密室逃脫」等群聚活動，直到21日才在巴彥縣醫院確診。

發現本土確診後，哈爾濱市疫情工作指揮部宣布阻斷疫情傳播的新措施，包括要求民眾非必要不要離開哈爾濱，離開者也要憑健康碼綠碼才可通行。全巿麻將館、洗浴、影院、劇院、歌廳、足療店等密閉空間場所皆暫停營業。