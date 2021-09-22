微信截圖 強抱、索吻…財經大教授被舉報猥褻女學生

疑似受害女學生與教授烏峰的微信聊天截圖。(取材自微博)

微博 網友「狗日的黑格爾」近日發布了一篇文章，聲稱自己在內蒙古財經大學本科就讀期間，被學校馬克思主義學院教授烏峰猥褻的經歷，並附帶多張疑似與烏峰的微信 聊天截圖。

香港01報導，根據該網友發布的文章「控訴：一位教授的騷擾猥褻實錄」內容，她已於2021年本科畢業。2018年9月26日，她18歲正讀大二，因在馬克思主義基本原理課堂上，得知教授烏峰將要去義大利 出差，而自己正在尋找一個義大利詩人的書籍，便在課後主動添加教授微信，希望他出差時能幫忙捎帶回來。

聊天截圖顯示，兩人加微信僅半小時後，烏峰便發來一句「你不是喜歡我了吧！哈哈哈！」並稱「自己可是愛開玩笑的」。

疑似受害女學生與教授烏峰的微信聊天截圖。(取材自微博)

該網友稱自己對哲學產生了極大興趣後便向老師請教，希望對方能推薦哲學入門書籍給她，本以為會收到一張書單的她，卻被叫到了教授的辦公室。但當她第一次來到教授的辦公室時，烏峰突然抱住她，手臂環著，開始親她的臉，緊接著又將額頭貼住她的額頭。見當事人露出惶然的神情，烏峰便毫不遮掩地笑了起來，並說，「你們漢族人就是容易想多。」隨後在交談中，更是表示「世上有不同形式的愛，不能只跟同齡人交往的」。

在多次婉拒烏峰邀請一同用餐的請求後，出於禮貌，該網友還是赴了一次約，一同吃飯的還有其他院校的老師。但就是在這樣一個公共場合，烏峰在桌子底下不止地摸、抓她的手。在該網友以宿舍門禁時間快到了為由提出離開後，烏峰甚至提出「來抱一個」的要求。此後，烏峰更是多次發信息表達愛意，並邀請當事人去他辦公室或公寓。

疑似受害女學生與教授烏峰的微信聊天截圖。(取材自微博)

該網友寫道，那個學期結束後，因為懦弱，她選擇了沉默，不想別人拿異樣眼光看她。

文章指出，大三下學期時，就讀金融系的當事人想申請復旦哲學系的夏令營，但因為專業原因必須要找到兩位能夠幫忙寫推薦信的教授。在經歷了思想鬥爭後，她找到烏峰請求幫助，並質問他為何總是「動手動腳」。烏峰表示，現在的學生真是想太多，自己把學生都是當成女兒來看待，並開始描述其他學生如何答謝他，如何坐在腿上親他的。

最後，該網友表示，雖然如今她已經畢業，但一直覺得蒙受了巨大的恥辱和痛苦。目前，她已將材料整理完畢，並提交給了當地紀委、黨委及區教育廳等相關部門。

據報導，9月18日，內蒙古財經大學一名工作人員透露，學校9月17日晚已注意到網傳訊息，並立即派人核實，啟動調查程序，學校正積極聯繫疑似發帖學生和烏峰，烏峰本人在接受調查時稱是被誣告，對微博文章指控他猥褻的事情不清楚。校方工作人員還稱，此事仍在調查之中，微博文章內容是否屬實仍不清楚。