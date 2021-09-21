杭州當紅小區280棵樹不見了 業主報警要求物業補種

卓悅華庭剛交付時的綠化。（取材自錢江晚報）

位於杭州城北臨丁路的卓悅華庭，曾經是杭州樓市當之無愧的紅盤，2019年搖號時，吸引了2萬多人報名登記，成為杭州第二個「2萬人搖」熱盤。如今，小區交付將近2年，但業主群裡最近卻為一件事鬧心：小區裡280棵樹不見了。

錢江晚報報導，卓悅華庭的業主小吳說，「一開始，只是有業主陸續反映，我們小區的綠化越來越差，我自己也有同感。」9月初，小區業主向臨平區城建檔案館提出申請，查檔小區綠化竣工圖。「拿到圖紙之後，各樓幢的業主們自發到自家樓下去比對數樹，發現每幢樓都存在缺少樹木的情況，一共少了280棵。」

這些樹都去哪兒了？業主們分別到小區所在轄區的星橋派出所和丁橋派出所報案。卓越物業的楊經理表示，跟當初綠化竣工時相比，目前小區確實少了一些樹木，但是，並沒有少280棵樹這麼多，「只是業主在統計時將品種不相符的樹木都算到缺少裡去了。」

楊經理說，一方面原因是因為小區交付後，樹木出現枯死的情況。但在後期採購時，有些品種購買困難，便補種其他品類的樹木，「其實有一些新種的樹木，品種比之前的更好更貴。」

另外，從物業公司了解到，卓悅華庭交付後，小區靠近北門的14幢樓下原本規畫為綠化帶，後來為了方便業主出行，改成了道路，這一處原本規畫了20棵銀杏樹，改成道路後變成8棵樹。這一處比原先規畫少了12棵樹。

卓悅華庭小區1到13幢所屬的星橋街道周楊社區馮書記說，「樹木缺失其中一個原因是今年4月開始，卓悅華庭小區開始做截污納管工程，施工過程中對綠化有一定的影響，有些樹木被暫時挖掉移走，之後將恢復補種。」

業主小張說，業主們已經收到開發商給出的解決方案：9月30日前完成綠化的復原，10月30日前按照綠化竣工圖紙完成樹木補種（開發商並沒承認缺少280棵樹木）。開發商還提出，待完成綠化復原和樹木補種後，業主們對此前缺樹的事情不再追究。

但業主對開發商的方案並不同意，「補種和復原是理應完成的，但之前相關樹木沒種或丟失原因，開發商應該要給出答覆及承擔相應責任。」