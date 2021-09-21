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00後小伙遭男老闆潛規則 拍下不雅視頻勒索30萬

中國新聞組／上海21日電
上海一名男子與已婚男老闆為錢撕破臉，將兩人不雅視頻傳到工作群，涉嫌敲詐勒索被判刑。圖為示意圖。（取材自微博）
上海一名男子與已婚男老闆為錢撕破臉，將兩人不雅視頻傳到工作群，涉嫌敲詐勒索被判刑。圖為示意圖。（取材自微博）

上海一名00後曹姓男子遭男老闆「潛規則」後維持多個月的性關係，孰料一次金錢糾紛撕破臉，曹男決定將兩人不雅視頻傳至工作群，並索要30萬元人民幣（約4.6萬美元）。全案一審判決出爐，曹男涉敲詐勒索，判處期徒刑三年九個月，罰金1萬元(人民幣，下同)。

澎湃新聞報導，判決書顯示，曹男去年7月到餐飲公司工作，與公司董事長陳男結識，多次一起吃飯聊天。8月13日晚上，陳男與曹男聚餐後發生性關係。據陳男回憶，曹男說著「陳總，不要」，但並沒有反抗。而曹男表示，董事長到家後就把門鎖上了，把自己按在床上脫褲子，自己幾次掙扎未果；因陳男說，要在一年內讓自己做店長，自己便沒有報警。

走之前，曹男說想買一雙耐克鞋，陳男答應了。兩人後來的五個月內發生過兩次性關係，其間，曹男向陳男提出過購買兩雙球鞋、一份祛痘產品的要求，陳男均購買並贈送。

這段關係一直到2020年10月底產生裂痕，曹男以生日快到為由，向陳男索要3000元，但陳男以自己在長白山沒有信號為由，沒有給錢。

曹男感覺不舒服，不想再與陳男保持這種關係，但又覺得不平衡，認為「他一個結了婚的男人還在外面搞小男孩」。因此，曹男想著在兩人再發生性關係時錄下視頻，威脅對方要錢。

報導指出，2020年12月30日晚，曹男找到機會拍攝性關係視頻，他輕輕推對方的頭說：「陳總，不要這樣。」但沒有推開，有意製造自己被猥褻的樣子，拍下了5段視頻。然後，曹男便說：「陳總，我剛拍了視頻了，我爸得了慢性病，你給我30萬元，不答應的話，我就把視頻發在群裡。」

陳男聽後非常慌張，當下藉機離開房間並示意旗下餐飲公司店長將曹男踢出工作群，拉黑曹男微信。見陳男遲遲未歸，曹男便報警稱自己被猥褻，並將兩人的不雅視頻發送至一個自己尚未被踢出的工作群。

民警接獲報案後，將兩名男子帶至派出所。

嘉定區人民法院審理認定曹男敲詐勒索，判處其有期徒刑三年九個月，罰金1萬元。

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