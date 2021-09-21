租客偽造產證賣房東房子 得手600萬、花30萬點外賣

房產詐騙嫌疑人陳男落網。（取材自九派新聞）

上海房價不便宜，沒想到還出現房屋詐騙 案。一名男子偽造產證賣掉房東 的房子，騙走近600萬人民幣(約92萬美元)，贓款拿來打賞主播，短短半年內更花掉30餘萬元用於外賣點單。

生活報報導，上海一名王女士2018年與孩子同班同學家長陳男聊天時得知，其從事房地產 中介工作，手中經常有一些市場價6、7折的內部房源待出售。於是，王女先後多次向陳男轉帳306萬元（人民幣，下同），購買一套商品房。王女不時催促房產證的辦理進度，但陳男以各種理由推脫。

今年5月，陳男給王女拿來了產證，王女看了一眼後，陳男又以辦理產權車位為由拿走了產證，讓她心生懷疑，透過申辦查詢發現，自己名下竟沒有該處房產，隨即報警。

警方調查發現，陳男詐騙的不止王女一家，其小嬸李阿婆也是受害者。 2016年3月，陳男答應李阿婆以市場價6成的單價買到瀘定路某熱門樓盤的新房，雙方簽訂「內部購買協議書」後，李阿婆陸續將243萬元的購房款轉給陳男。

李阿婆2020年5月拿到新房鑰匙，三個月後，陳男約李阿婆在普陀區房地產交易中心見面，向其出示房產證後又以內部房5年內不能交易為由，將房產證拿走。今年初，李阿婆至房產交易中心查詢，竟發現名下無該處房產產權，選擇報警。

調查發現，陳男經手的房產所有人常住海外，他們委託將物業出租，陳男租下房子後將其「出售」。

陳男目前已經被警方逮捕，他供稱詐騙所得已被揮霍一空，除了部分用於租借李阿婆的「新房」外，還有很大一部分被其用來打賞主播、外賣點單，曾在短短半年時間裡瘋狂點單30餘萬元。