公司沒發月餅 北京保全把經理打住院

一名保安因公司中秋節沒發月餅，將經理打到住院被開除，還要求賠償2萬多元。法院判決認為公司解僱合法。此為示意圖。（取材自鳳凰網）

中秋佳節，很多公司會發放月餅，犒賞員工的辛勞。不過，北京 一家公司沒發月餅，員工心有怒氣，一時衝動竟然動手毆打了領導，還為此鬧上了法院。

每日經濟新聞報導，北京盧姓員工在公司擔任保全，中秋節前，盧某找公司經理尚某質詢為何不發給他月餅，隨後兩人發生口角並廝打，後尚某報警，並被送至密雲縣醫院治療。

對此，公司以「上班時間擅離崗位、嚴重違紀、暴行犯上、破壞公物」為由，把盧某開除。盧某不服，向密雲仲裁委申請仲裁。仲裁委作出裁決，公司應支付盧違法解除勞動關係賠償金2萬2400元（人民幣，下同，約3464美元）。公司對仲裁不服，告上法院。

法院上，盧某辯稱，「公司稱我不願意繳納養老保險 費不屬實，是公司不給我繳納養老保險費。我是田莊村人，公司的農莊就在田莊村，我並未在單位住。因公司發月餅沒有我的，我找尚某某詢問發月餅的事，我知道尚某病較重，手受傷，並沒有打尚某。公司解除我勞動合同違法，我同意仲裁裁決」。

法院認為，盧某因對未發放其月餅之事不滿，與尚某發生廝打的行為是錯誤的，公司依照公司的規章制度解除與盧某的勞動關係，並不違反法律規定。