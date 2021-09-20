憂恒大倒 多家銀行急做風控 恒大打折賣房成果難料

恆大投資人求助無門，血汗錢快拿不回來。（Getty Images）

負債近3050億美元、被喻為中版「雷曼兄弟」的恒大財務危機仍無解，中國 金融機構已著手準備，以應對相關貸款 計提損失，多家銀行更計畫展延短期貸款的期限，凸顯銀行業正加速進行恒大的風控因應，為恒大可能倒閉做準備。此外，恒大啟動實物資產兌付、房產打折賣，能否救亡圖存仍待觀察。

綜合路透與中央社報導，中國恒大集團的財務風暴引發國際關注，不只投資 人擔心血本無歸，恒大集團主要的貸款銀行也不得不做出應對，面對短期內貸款無法回收的情形。

報導引述一名銀行高層表示，中國農業銀行已經計提部分貸款損失準備，以審慎態度應對恒大的貸款；另外兩大貸款銀行，民生銀行和中信銀行的相關人員指出，準備對部分短期貸款進行展期。

報導還引述知情人士透露，中國各銀行所持有恒大的貸款，曝險情形在過去一年已經下滑，而且多數的貸款餘額都有擔保品或有存單作為保證。

報導提到，民生銀行在過去一年間，對恒大的貸款餘額從400億元（人民幣，下同，約61.8億美元）降至300億元，但於此同時，已在近幾個月停止提供恒大新貸款。

根據恒大去年公布的數據顯示，向銀行及其他機構的貸款總額為人民幣6934億元，分析師普遍認為，占比較大的信託貸款已經較2019年的7823億元減少。

報導還稱，根據一份外流的內部文件顯示，2020年間恒大向超過128家銀行及超過121家非銀行機構借貸。雖然這份文件被恒大否認，但許多分析師都認真看待。

此外，深圳商報報導，恒大18日發布公告稱，根據13日制定的「恒大財富投資產品兌付方案」，實物資產兌付工作已啟動。恒大的兌付方案顯示，恒大財富將提供現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付三種方案，投資者可以在三種方案中選擇其一，或者組合任意兩種及三種方案兌付。

恒大財富執行董事兼總經理杜亮表示，恒大各地區公司要把所有已取證未售的住宅公寓和商鋪等資產拿出來。住宅、公寓、商鋪和車位分別按照當期售價基礎打7.2折、5.4折和4.8折。若資產折後價格低於所在地政府備案價，按當地政府要求的備案價操作。

另根據自媒體報導，恒大四大核心上市公司市值蒸發超過人民幣兆元，從富到流油到被掏空剩一副空架子，僅用了一年時間。