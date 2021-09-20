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均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

中國新聞組／廣州20日電
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

中國房市陷入泡沫破裂危機，逼得當局多次進行調控之際，深圳龍華金茂府業主近日發布「集體退房請願書」，以該專案交付現狀與金茂開發商作出的承諾「存在嚴重出入」、諸多承諾未兌現為由，要求龍華金茂府給與集體退房， 整篇請願書近4000字。目前龍華金茂府官方未對此事作出公開回應。

深圳龍華金茂府是金茂集團在深圳的高端樓盤，均價在10萬（人民幣，下同，約1.5萬美元）到11萬一平米，戶型面積在155到240平米，總價每套都在1500萬（約232萬美元）以上。

新浪房產報導，2019年11月20日，金茂府以人民幣10.3萬的均價刷新龍華新房價格的紀錄，坐實龍華第一豪宅的稱號。儘管價格比同區域的房子高了2至3萬，但因「金茂府」系列過去在豪宅圈的出色口碑，當時仍引來不少人搶購。

據爆料，業主們稱，他們傾盡家產選擇置業金茂宣稱的「豪宅」，但自2020年末龍華金茂府交房入夥以來，購房者發現該專案交付現狀與金茂開發商作出的承諾存在嚴重出入，開發商在銷售過程中欺瞞購房者、亂收品質提升費、利用學位行銷、裝修品質低劣、諸多承諾未兌現，交房後甚至還出現避難層亂拆亂建、盜竊社區集體財產等問題，有些已經嚴重到違法違規層面。經多次溝通未果，「廣大龍華金茂府購房者決定集體請願要求退房」。

其中第一條被作為退房事實依據的，是當時銷售保證的華東師範大學附屬學校辦學進度不明，已出現延遲開學。請願書指出，龍華金茂府廣大購房者之所以願意接受高價購買，究其根本原因，在於開發商在行銷過程中承諾學校將於2021年秋季開學，「入伙即可入學」，卻在今年年初被告知不能在2021年初如期開學，能否保證2022年開學也無從得知。

此外，業主也表示，在購買金茂府之後，他們才發現原來房價已經包含「精裝修」的事實。除了政府備案價之外，還安排其100%控股子公司（廣州哈鉑科技有限公司）額外一次性收取每位業主約100到200萬元不等的所謂「品質提升費」，才能購買金茂府。

剩下的退房依據，包括購房者指出專案漏水、漏煙、返臭，甲醛超標，設計缺陷，施工品質糟糕，列舉下來，問題多達18項。銷售承諾的地鐵全封閉隔音、公寓不對外銷售、不與業主共用花園及停車位、商鋪不對外銷售等諸多承諾未實現等也成為退房理由。

但據中國基金報訪問深圳的房產經紀，他分析，主要因素還是「因為買貴了」，有網民提到，此次購房者提出的退房請求與近期的市場及政策有關，覺得自己「高位接盤」吃虧，因此提出退房要求。

報導稱，今年2月8日，深圳住建局發布「關於建立二手住房成交參考價格發布機制的通知」，在二手房網簽價格的基礎上，結合周邊新房價格，對深圳3595個社區編制「成交參考價」。這也是中國第一個建立二手房指導價機制的城市。在一系列調控措施下，深圳的房價已經出現降溫和回檔。

深圳龍華金茂府業主近日以該專案交付現狀與金茂開發商作出的承諾「存在嚴重出入」、諸...
深圳龍華金茂府業主近日以該專案交付現狀與金茂開發商作出的承諾「存在嚴重出入」、諸多承諾未兌現為由，要求龍華金茂府集體退房。 （取材自中國基金報）

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