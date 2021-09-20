均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

中國 房市陷入泡沫破裂危機，逼得當局多次進行調控之際，深圳龍華金茂府業主近日發布「集體退房請願書」，以該專案交付現狀與金茂開發商作出的承諾「存在嚴重出入」、諸多承諾未兌現為由，要求龍華金茂府給與集體退房， 整篇請願書近4000字。目前龍華金茂府官方未對此事作出公開回應。

深圳龍華金茂府是金茂集團在深圳的高端樓盤，均價在10萬（人民幣，下同，約1.5萬美元）到11萬一平米，戶型面積在155到240平米，總價每套都在1500萬（約232萬美元）以上。

新浪房產報導，2019年11月20日，金茂府以人民幣10.3萬的均價刷新龍華新房價 格的紀錄，坐實龍華第一豪宅的稱號。儘管價格比同區域的房子高了2至3萬，但因「金茂府」系列過去在豪宅圈的出色口碑，當時仍引來不少人搶購。

據爆料，業主們稱，他們傾盡家產選擇置業金茂宣稱的「豪宅」，但自2020年末龍華金茂府交房入夥以來，購房者發現該專案交付現狀與金茂開發商作出的承諾存在嚴重出入，開發商在銷售過程中欺瞞購房者、亂收品質提升費、利用學位行銷、裝修品質低劣、諸多承諾未兌現，交房後甚至還出現避難層亂拆亂建、盜竊社區集體財產等問題，有些已經嚴重到違法違規層面。經多次溝通未果，「廣大龍華金茂府購房者決定集體請願要求退房」。

其中第一條被作為退房事實依據的，是當時銷售保證的華東師範大學附屬學校辦學進度不明，已出現延遲開學。請願書指出，龍華金茂府廣大購房者之所以願意接受高價購買，究其根本原因，在於開發商在行銷過程中承諾學校將於2021年秋季開學，「入伙即可入學」，卻在今年年初被告知不能在2021年初如期開學，能否保證2022年開學也無從得知。

此外，業主也表示，在購買金茂府之後，他們才發現原來房價已經包含「精裝修」的事實。除了政府備案價之外，還安排其100%控股子公司（廣州哈鉑科技有限公司）額外一次性收取每位業主約100到200萬元不等的所謂「品質提升費」，才能購買金茂府。

剩下的退房依據，包括購房者指出專案漏水、漏煙、返臭，甲醛超標，設計缺陷，施工品質糟糕，列舉下來，問題多達18項。銷售承諾的地鐵 全封閉隔音、公寓不對外銷售、不與業主共用花園及停車位、商鋪不對外銷售等諸多承諾未實現等也成為退房理由。

但據中國基金報訪問深圳的房產經紀，他分析，主要因素還是「因為買貴了」，有網民提到，此次購房者提出的退房請求與近期的市場及政策有關，覺得自己「高位接盤」吃虧，因此提出退房要求。

報導稱，今年2月8日，深圳住建局發布「關於建立二手住房成交參考價格發布機制的通知」，在二手房網簽價格的基礎上，結合周邊新房價格，對深圳3595個社區編制「成交參考價」。這也是中國第一個建立二手房指導價機制的城市。在一系列調控措施下，深圳的房價已經出現降溫和回檔。