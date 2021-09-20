載學生返家過中秋節 貴州客船側翻至少10死

貴州省六盤水市六枝特區牂牁鎮18日發生一起客船側翻事故，救援人員連夜緊急搜救。（新華社）

貴州六枝特區牂牁江18日17時許發生一起客船側翻事故。截至19日下午6時，事故已至少造成10人遇難，目前仍有5人失聯，客船楊姓駕駛員已在事故中死亡。據了解，乘客多為當地學生。經排查發現，出事故客船限載40人，卻載了57人，存在超載問題。貴州省長已責令成立事故調查組，嚴肅追責。

新京報報導，涉事船隻係六枝特區西陵航運有限公司8015型客運船，該公司股東艾先生認為，這次出事主要是因為颳大風。

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據了解，涉事船隻在航行途中曾遭遇突發性強對流天氣。當地氣象部門分析顯示，9月18日傍晚，六枝特區牂牁鎮出現雷陣雨天氣，局部風速達6級。船隻開出約1公里後，就發生事故。事故發生時，船隻正在河道中間，距離岸邊約有2公里的距離。

參與現場救援的藍天救援隊負責人何先生表示，18日16時許，涉事船隻沿著北盤江開往牂牁鎮魯戛村方向，剛開沒多久就遇到了大風。 「風很大，岸邊的木瓜樹都被吹斷了，房子的瓦片也被吹翻了。」附近村民也提到，「當時的大風把房頂的彩鋼瓦都吹翻了。」

事故發生後，一直在現場參與救援的艾先生表示， 事故中死亡楊姓女駕駛員40多歲，開船六、七年，此前無交通事故紀錄。艾先生稱，18日晚，西陵航運公司法定代表人劉幫明及楊女丈夫均已被警方帶走調查。

極目新聞報導，當地人表示，涉事船隻運營線路為王城碼頭至魯嘎村方向，每周五會接鎮上的中小學生送到魯嘎村的碼頭。周日，再從村裡接孩子們送到學校。乘坐該船的學生多居住在魯嘎村周邊。包括涉事船隻在內，負責這條線路運輸的總共有4條船隻。

事故發生前當局正在修路可供孩子們從陸路上學，但走水路比陸路要快6小時。出事客船上的中小學生，周六晚按照往常坐上客船，準備回家過中秋節，但一場江上事故讓多個家庭無法團圓，令人唏噓 。

微信 公眾號「貴州日報」報導，貴州省委書記諶貽琴在事故後第一時間作出批示，要求抓緊搜救落水人員，盡最大努力減少人員傷亡，全力做好傷員救治、家屬安撫等工作 。要盡快查明事故原因，依法依規追究事故責任。全省各地各有關部門都要引以為戒、警鐘長鳴，舉一反三開展交通安全隱患排查整治，嚴防類似事故再次發生。