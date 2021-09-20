貴州村民用繩子救起9學生 「幾名孩子趴在船沿哭」

首位發現翻船事故的村趙先生。（新京報視頻截圖）

「這些孩子看著都是十四、五歲的樣子，我當時很著急，把能看到的（孩子）都救出來了。」第一個發現翻船事故並出手救援的當地村民趙先生說，船翻當時有一些孩子困在船內，幾名孩子趴在船沿哭，他將他們用繩子陸續拉拽到自己的船上，先後救下了九名學生。

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新京報報導，56歲的趙先生是貴州省六盤水市六枝特區牂牁鎮西陵村村民，他在江邊建造了一座彩鋼瓦棚，平時用來出租給釣魚 愛好者使用。 18日，當地颳著強風，自家旁邊的大樹被吹得連根拔起。當天17時14分，他從家中樓上看到釣魚棚子不見了，到江邊尋找時，發現一艘船底朝上翻倒在江中。

趙先生說，他有一艘可以乘坐七、八人的小船，於是立刻坐上船駛到事發船隻附近，發現幾名孩子趴在船沿哭。隨後的20分鐘左右時間，他用繩子先後將九個孩子拉拽到自己的船上後，撥打了救援電話。幾分鐘後，救援人員趕來，敲碎客艙玻璃又救出幾名孩子，其中部分還有生命體徵，被送往醫院治療。

據報導，趙先生表示，這艘船從海事碼頭過來，沿北盤江開往牂牁鎮魯戛村方向。這條路如果走水路，最多只需要一小時即可到達，比公路開車快兩小時，因此客輪成為了學生往返的主要交通工具。

據六盤水市委宣傳部此前消息，該客船系西陵航運公司（民營企業）8015型客運船，船上乘客主要為牂牁鎮學生。