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新娘婚禮自稱「有病」跪求悔婚 父母卻拒還30萬禮金

中國新聞組／北京19日電
盧女士說，新媳婦在婚禮現場稱有病不想結婚。（視頻截圖）
盧女士說，新媳婦在婚禮現場稱有病不想結婚。（視頻截圖）

河南一名新娘自稱「有病」，當著婚禮賓客面跪求悔婚，但新娘父母卻拒還30多萬元（人民幣，下同，約4.6萬美元）彩禮和禮金，男方認為，閨女不跟人過，老人拿著錢不還，這就是拿閨女騙錢，憤而提起訴訟要求「無緣的親家」退還禮金和彩禮錢22萬元。

瀟湘晨報引述河南廣播電視台民生頻道《大參考》欄目報導，河南商丘的盧女士說，在2020年6月10日，花30多萬給兒子舉辦的婚禮上，剛過門的兒媳婦竟在婚禮現場，當著賓客的面自稱「有病」跪求他們要悔婚。盧女士一家最終同意悔婚，但女方卻又拒絕退還30多萬元的彩禮和禮金。

來源:YouTube

盧女士說：「結婚當天我兒媳婦磕了頭，客人還沒走完就開始鬧。」「她頭一句開始說不過，我腦子蒙了一下，一片空白啥都不知道了，我也沒辦法，我這樣哄那樣哄她都不願意，就是一口咬定過不成。」

為什麼不想結婚還走到這一步了？新娘說自己爹脾氣不好，她在家不敢說話。

據報導，縱然是萬般不願意，但由於新娘哭鬧不止，在婚禮後的第二天，盧女士還是和兒子一起，把新娘送回她的父母家，希望新娘的父母能夠從中勸說。

盧女士說，「她媽也沒辦法，她哭得跟啥一樣，她說我不想結婚，非得讓我嫁人。她爸回來就是吵她，她爸說她沒病。」

盧女士說，結婚當天新媳婦磕了頭，客人還沒走完就開始鬧悔婚。（視頻截圖）
盧女士說，結婚當天新媳婦磕了頭，客人還沒走完就開始鬧悔婚。（視頻截圖）

報導稱，不管是否像新娘所說她有某種疾病，又或者有其他不得已的原因，盧女士深知強扭的瓜不甜，眼看著日子確實是沒法過了，但是30多萬元已經花了，事情不能如此不了了之。

盧女士說，「你閨女想嫁人就嫁人，現在婚姻自由， 她想同意就同意，不想同意你不能強逼啊。這現在花那麼多錢，你不跟我們過日子，你的目的是啥？閨女不跟人過，老人拿著錢不給人家，現在弄到這一步，就是拿閨女騙錢。」

在今年年初，盧女士向商丘市睢陽區人民法院提起訴訟，最終法院判決新娘一家應該退還禮金和彩禮錢22萬元，並承擔訴訟費。目前該案件已經進入強制執行階段。

盧女士說，新媳婦在婚禮現場大鬧悔婚。（視頻截圖）
盧女士說，新媳婦在婚禮現場大鬧悔婚。（視頻截圖）

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