新郎大喜日找樂子 被綁公園石墩 任親友扔雞蛋麵粉

成都街頭日前有新郎哥被綁起扔雞蛋和麵粉。（視頻截圖）

低俗婚鬧方式層出不窮，但部分玩法其實是在破壞環境。成都日前傳出一條婚鬧影片，有新郎被人綁在石墩上，頭套絲襪被親友狂扔雞蛋 及撒麵粉。雖然他們玩得開心，但網民批評他們玩法惡俗之餘，還在浪費食物，地點還是個公眾場所。

新郎及他的朋友承認只是在大喜日子找些娛樂，有自行找清潔公司清理。香港 01報導，但是他們說法與公園清潔工有出入，清潔工稱灑水車其實是他們自己找來的，的確有收新人的紅包，每封只有2元人民幣，被網民怒斥「2塊錢真是不知道惡心誰呢」。

新郎的親友不停在他的頭上拍雞蛋。（視頻截圖）

報導指出，從網傳影片所見，新郎身體連石墩被包上一層類似保鮮紙的透明膠，坐在地上無法起身，這時他被親友扔雞蛋及撒麵粉，更有人走近將雞蛋「拍」在他的頭上，蛋殼碎裂，蛋黃橫飛。新郎其後扯開套在頭上的絲襪，然後一把抓起地上麵粉撒向四圍的人，鏡頭拍到現場有男有女個個都在大笑。

網民看完影片砲轟他們浪費食物之餘，玩法低劣又將街道弄髒，實際上在亂拋垃圾。報導指出，事件發生地點在成都新津紅石涵養濕地公園，有在場的人士透露，他們和新郎是髮小。當天他們陪新郎接新娘後，典禮前還有時間，想換個地方「娛樂一下」，便去到事發地點。他們覺得婚禮「太正經」，便想做些能留點印象的事，新郎都同意被他們惡搞。

新郎的親友不停在他的頭上拍雞蛋。（視頻截圖）

據報導，新郎友人續指他們扔的只有雞蛋和麵粉，絕非傷人行為，明白會製造垃圾，所以提前聯絡當地的清潔公司，付了600元人民幣叫他們安排灑水車清洗，還有向現場的清潔工派了利市。新郎確認有找清潔公司及派發紅包，但拒評論網民指責玩法惡俗的事。

報導說，有清潔工透露新郎和新娘打鬧前的確有派發紅包，「2塊錢1個紅包，我們5人，每個人封了2個」，但其餘說法和新郎及好友有所不同，因為灑水車是工人自己叫來的，而清潔公司說新郎及好友只付了300元人民幣。清潔工說類似事情今年內已發生過三次，有一次被他們得逞，兩次勸阻新人離開。清潔工說，這樣玩法很難清理，即使有灑水車，還是要清洗半小時，如果他們入草叢玩就更難清理。