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漳州大黑狗不顧旁人捶打 當街撕咬、拖拽老婦致死

中國新聞組／北京19日電
老人被大狗撕咬時，監控上方疑似有一名男子從貨車上開門下來，下車不久男子便又回到車上。（視頻截圖）
老人被大狗撕咬時，監控上方疑似有一名男子從貨車上開門下來，下車不久男子便又回到車上。（視頻截圖）

福建漳州紫泥鎮南書村，一名老太太日前在大街上被一條大型犬撕咬後拖行數米身亡，具體情況紫泥鎮政府還在調查中。

網傳監控視頻顯示，一條黑色的大型犬咬住老人。（視頻截圖）
網傳監控視頻顯示，一條黑色的大型犬咬住老人。（視頻截圖）

極目新聞報導，網傳監控視頻顯示，一名身穿黃色上衣的女子日前攙扶著一位穿紅上衣的老太太，走到一條土路上。她們身後一條黑色的大型犬在尾隨一段距離後，從黃衣女子一邊繞到老太太身旁後，突然咬住老人，並將其拖拽倒地。黃衣女子趕緊上前試圖拉開黑狗，但不管她捶打黑狗還是大聲呼喊，黑狗都死死咬住老人不鬆開，還拖拽了數米。視頻的後段，黑狗似乎咬住了老人的頭頸部，拖咬時間超過兩分鐘。

網傳監控視頻顯示，一條黑色的大型犬在尾隨一段距離後，突然咬住老人的頭頸部，並將其...
網傳監控視頻顯示，一條黑色的大型犬在尾隨一段距離後，突然咬住老人的頭頸部，並將其拖拽倒地，拖咬時間超過2分鐘。（取材自極目新聞）

老人被大狗撕咬時，監控上方疑似有一名男子從貨車上開門下來，下車不久男子便又回到車上。

南書村多位村民表示，他們都聽說了村裡有一位老人被狗咬死了。 「好好的一個人，都70歲了，走在路上就這麼不明不白的被狗咬死了。」村民黃先生說，但目前不知道這條狗是流浪狗還是有人餵養的。

據報導，當晚死者的兒子黃先生表示，母親今年已經71歲了，在南書村土生土長。黑狗是村裡一家酒樓老闆養的，平時養在酒樓裡，他小姨是酒樓員工，也就是視頻中攙扶他母親的人。

黃先生的小姨表示，她們姊妹倆一開始在酒樓內，黑狗就突然咬了姊姊。她趕緊攙扶著姊姊走出酒樓，但黑狗尾隨在後面，剛走到酒樓後面的土路上，姊姊就被黑狗撲到了。

黃先生說，黑狗平時在酒樓是拴了繩子的，那天不知為什麼沒有拴繩子，還出來咬人。出事之後，酒樓老闆曾委託了一個人到他家看望慰問，但也沒說什麼。民警表示會幫忙協調，但黑狗依然在酒樓裡養著。 「我只想給母親要一個合理的解釋。」他說。

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