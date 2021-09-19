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鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

中國新聞組／北京19日電
李小姐在鄭州「超凡名媛」做按摩後被告知，當天1個小時消費了19.8萬元。對此，店內員工稱沒見過價目表。（視頻截圖）
李小姐在鄭州「超凡名媛」做按摩後被告知，當天1個小時消費了19.8萬元。對此，店內員工稱沒見過價目表。（視頻截圖）

河南電視台民生頻道「小莉幫忙」欄目報導，河南鄭州李先生日前反映，7月底其妹妹在鄭州「超凡名媛」做按摩後被告知，當天1個小時消費了19.8萬元（人民幣，下同，約3.06萬美元）。

據李小姐說，當時因被員工圍著加上著急乘飛機去深圳接孩子，分三筆轉帳了1個小時19...
據李小姐說，當時因被員工圍著加上著急乘飛機去深圳接孩子，分三筆轉帳了1個小時19.8萬元的按摩費用，讓她覺得被套路了。（視頻截圖）

當時因被四、五個員工圍著，加上著急乘飛機去深圳接孩子，之前預存的5萬不夠，無奈之下又分三筆轉帳了14.5萬元，這讓她覺得被套路了。

李先生說，當時妹妹正要趕飛機，迫於無奈才交了這筆「天價巨款」。

對此，店內員工笑著稱：「我從工作以來沒有見過（價目表）」，而店長始終未出面解釋。

目前鄭州市如意湖市場監管局介入調查，市場監督管理局工作人員表示：「如果涉及到違法行為，會做下一步調查。敦促商家與消費者取得聯繫，協商解決。」

另據瀟湘晨報5月12日報導，2月25日，江津區鼎山街道也發生某女士在一家母嬰照護有限公司進行盆骨修復按摩服務和宮體按摩服務，按摩時長一小時，支付費用1萬3200元。因標價不明確，收費太高，該名女士在退款要求被拒絕後，在2021年2月26向鼎山消委分會投訴，要求退款。

鼎山消委分會工作人員現場調查，查明該公司價格標價不醒目，服務項目標價不齊全，經工作人員多方了解市場行情，並咨詢有關部門後向雙方當事人協調、溝通，雖說一個小時的盆骨修復效果明顯，但收費價格過高，與市場價格不相符，最終達成部分退款協議，消費者對此調解結果表示非常滿意。

「中華人民共和國消費者權益保護法」第8條中規定：消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權利。第3章經營者的義務中第20條也規定，經營者向消費者提供有關商品或者服務的質量、性能、用途、有效期限等信息，應當真實、全面，不得作虛假或者引人誤解的宣傳。經營者對消費者就其提供的商品或者服務的質量和使用方法等問題提出的詢問，應當作出真實、明確的答復。

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