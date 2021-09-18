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大象拴腳鍊表演 河南動物園：正常操作 非虐待

中國新聞組／北京18日電
在河南焦作森林動物園裡，有網友發現一頭大像被鐵鍊拴著，疑似遭到虐待。（取材自正觀新聞）
在河南焦作森林動物園裡，有網友發現一頭大像被鐵鍊拴著，疑似遭到虐待。（取材自正觀新聞）

河南焦作森林動物園，有網友發現，一頭大象被鐵鏈拴著，另一頭小象也被鐵鏈拴著腿，進行吹口琴表演，甚至經常被遊客騎行，網友質疑動物園動物。不過園方表示，園內大象的確存在腳上拴鐵鏈的操作。但這並非虐待動物，而是全國各地動物園通用操作。

綜合媒體報導，有網友稱，5歲的小象莫莉在園內被不足20厘米的鐵鏈拴著，眼神呆滯、行為刻板。照片顯示，莫莉會吹口琴、要駝人、吃西瓜皮，網友稱，「一歲的她和現在的她相比，亮晶晶的眼神沒有了，取而代之是呆滯和絕望」。

在河南焦作森林動物園裡，有網友發現一頭大像被鐵鍊拴著，疑似遭到虐待。（取材自正觀...
在河南焦作森林動物園裡，有網友發現一頭大像被鐵鍊拴著，疑似遭到虐待。（取材自正觀新聞）

動物園回應稱，大象展示和訓練時，的確存在腳上拴鐵鏈的操作。這是因為大象噸位大、野性強，尤其是在發情期間，難以控制。另外，大象只有在進行行為展示和行為訓練時，為保障飼養工作人員和遊客安全，才會採取必要安全防護措施，大多數時間都在自由活動區。

經調查，小象莫莉身體健康，狀況良好，未受虐待。且於2018年10月引入大象以來，園區內未發生過大象死亡的情況。

不過，世界動物保護協會科學家孫全輝說，園方聲明中提到這是全國各地動物園通用操作，這一說法並不準確，「這說的標準是國家標準、行業標準還是國際標準？」

來源:YouTube

動物園 河南 工作

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