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公司中秋禮 竟送半塊月餅…網友：連月餅也不能團圓

中國新聞組／北京18日電
一名網友分享，公司送的中秋禮品，竟連「一塊月餅」都沒有。（取材自小紅書）
一名網友分享，公司送的中秋禮品，竟連「一塊月餅」都沒有。（取材自小紅書）

中秋佳節將至，不少公司都會為員工準備月餅禮盒，不過，不是每位老闆都願意大方贈禮。近日有網友就掀起關於中秋禮品的討論，許多上班族紛紛貼出自己收到的節慶禮物，其中竟有人連「一塊月餅」都拿不到，引發熱烈討論。

網路上近期掀起「比不發還慘的中秋節禮品」話題，有人發文分享，自己收到的月餅竟是香菜口味，讓他實在難以下嚥，直呼「還不如不發」；有網友則在貼文中透露收到了一綑生麵，無奈地說「覺得自己蠻慘的了，就這一袋」。

其中，一名網友在小紅書貼出照片，只見本該裝有一整顆完整月餅的塑膠盒中，卻只剩下兩個四分之一塊月餅，讓他苦笑反諷「堅持讓月餅也不能團圓，看著真是滿滿的幸福感。」

令人哭笑不得的中秋禮品，許多人看了紛紛笑回「發半個到底算什麼」、「比我公司什麼都沒給還慘」、「以為我公司很小氣，沒想到有更小氣的」、「我上班的地方從來不發東西，看了你這個突然覺得不發就不發吧」、「看來是為了員工健康著想呢」。

不過，話題曝光後，該網友事後再發文補充，表示公司隔天後又給了員工一人一袋糕餅禮盒，寫道「還是不錯的，沒有那麼小氣，先苦後甜」。

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