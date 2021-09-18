特斯拉銷售欺詐成立 車主維權755天獲「退1賠3」

據韓潮表示，他的維權經歷起源於購買到了二手特斯拉事故車，其在特斯拉官方網站購買特斯拉官方認證 P85 Model S轎車。（取材自快科技）

經過755天的維權，特斯拉 Model S車主韓潮終於勝訴，特斯拉銷售欺詐成立，被駁回上訴，「退一賠三」需賠付韓潮一百多萬元人民幣。

快科技報導，韓潮表示，他的維權經歷起源於買到二手特斯拉事故車，其在特斯拉官方網站購買特斯拉官方認證 P85 Model S轎車。購買之前銷售告知特斯拉認證車不存在重大事故，水泡，火燒，結構性損傷，但經過檢測 後該車輛C柱及後翼子板有切割焊接。

報導指出，韓潮一審獲得勝訴，但特斯拉不服，稱車輛雖然被切割了C柱，但是因為維修工藝的問題，不屬於重大事故車，提起上訴。韓潮表示，即使是法院部門認證的第三方鑑定機構，表示這車輛已經屬於重大事故車了，但是特斯拉方面仍在堅持「嘴硬」。

如今，法院二審判決，駁回特斯拉上訴，維持原判「退一賠三」。

韓潮指出，在維權過程中，跟特斯拉接觸的一年多來，特斯拉給他的回應感受都是特別消極的。比如去協商車輛問題，他會告訴你等上級溝通郵件什麼的；但是等了幾個月，他們始終沒有做任何動作。此外，對於切割過C柱的車輛，特斯拉的回應也是一如既往的豪橫，覺得車輛沒有任何問題，如果退車的話，車主要承擔10萬元人民幣折損費用。