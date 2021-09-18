網紅拉姆遭家暴夫燒死 姊控：兇手至今未判刑

西藏「網紅」拉姆一年前遭前夫潑汽油燒傷致死，一年後案件仍沒開庭，兇手也沒判刑。（取材自微博）

一年前遭到前夫潑汽油重度燒傷、搶救半個月後不治的西藏「網紅」扎西拉姆，至今未能瞑目，她的姊姊卓瑪發文控訴指出，妹妹被前夫殘忍殺害已滿一年，但案件至今仍沒開庭，兇手也沒被判刑，家屬至今等不到正義。

央視新聞報導，2020年是西藏「網紅」群體成規模興起的一年，拉姆便是其中一員，她在名下的「西藏拉姆」帳號分享在家鄉農牧區的生活日常，也直播帶貨，幫村裡的鄉親們售賣酥油等土特產。她的美麗、純樸，對生活的樂觀，使她的粉絲數超過300萬。

但2020年9月14日拉姆更新完最後一條視頻後幾小時，就被前夫惡意潑汽油點火，半個月後，燒傷面積高達90%的拉姆傷重不治，生命永遠停留在30歲。

檢方當時以涉嫌故意殺人罪逮捕拉姆前夫，但時過一年，拉姆的姊姊卓瑪稱案件還沒開庭，兇手仍然沒被判刑。

卓瑪在文中說，9月14日，對全家來說是黑色的日子，因為去年的這天晚上，「妹妹拉姆不僅長期遭到家暴 ，還在這天被前夫潑汽油燒傷。我感覺自己對不起妹妹。現在爸爸也還過著無家可歸的日子，暫時居住在空置的養老院 裡，原本要蓋房子，但是現在又出現了變故」。

卓瑪說，妹妹為了爸爸和孩子，沒有出去掙錢，她不怕苦不怕累，一直跟爸爸上山挖藥換錢，在妹妹拍攝的視頻裡，大家能看到妹妹對生活樂觀向上，時刻給粉絲們傳遞正能量，愛生活，愛家人，「妹妹拉姆是非常勵志的一位藏族姑娘，是一位非常孝順的女兒，一位偉大的母親，一位賢惠的妻子」。

卓瑪感謝一年來一直關注妹妹案件進展的粉絲們，她希望正義能夠到來，好給妹妹一個交代，到時候她會和爸爸，帶著妹妹的骨灰一起去西藏，完成妹妹的心願。