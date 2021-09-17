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恆大爆債務危機 許家印妻及高管傳提前兌付

中國新聞組／北京17日電
許家印聲稱要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，「一分錢都不能少」。 （取材自恆大官網）
許家印聲稱要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，「一分錢都不能少」。 （取材自恆大官網）

中國恆大集團爆發債務危機後，恆大董事會主席許家印日前稱他可以一無所有，投資人不能一無所有。但近日卻有員工爆料，許家印的妻子以及恆大財富的高階主管，均已提前兌付現金落袋，讓吃虧的投資人氣憤難平。

中央社報導，恆大集團旗下的「恆大財富」上周遭投資人指控到期的理財產品逾期未兌付。網路影片顯示，恆大深圳總部以及多地公司近日均有大批投資人前去維權抗議，他們拉出布條高喊「恆大還錢」。

對此，許家印10日親自主持恆大財富專題會，聲稱要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，「一分錢都不能少」。他還放出豪言：「我可以一無所有，但恆大財富的投資者不能一無所有！」

恆大財富12日晚間向投資人公布3種兌付方案，包括現金分期、實物資產折抵、沖抵購房尾款，但投資人多無法接受，反批恆大事先未溝通就逕自公布。

河南商報近日引述恆大財富李姓工作人員透露，目前許家印妻子丁玉梅、恆大財富董事長杜亮及其父親等高管，均已提前完成兌付。

這名工作人員提供的資料顯示，目前，許家印妻子超過2300萬元（人民幣，下同，約356萬美元）已經完成兌付；恆大財富總經理杜亮及其父親投資990萬元，也已完成兌付；恆大財富高層唐法俊、李文婷、王璨然各投資100萬元、30萬、50萬元，也均已完成本息的提前兌付。

恆大深圳總部大樓12日晚間被投資人圍堵，恆大財富總經理杜亮在現場承認，他已在5月31日贖回恆大財富理財產品，提前兌付是因為「家裡有急事」。

報導引述投資人趙家河（化名）說，他投資恆大財富710萬元，這次損失非常慘重。「恆大財富目前已經停止本息兌付，構成實質性違約。我們投資人現在就是想要回投資款，並不想要恆大的房子。」

投資 工作 河南

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