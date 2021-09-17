我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

大到不能倒？ 恆大債務＝葡萄牙全國 「國家還是會管」

中國新聞組／北京17日電
中國知名地產商恆大因負債累累，股價一路走跌。（美聯社）
中國知名地產商恆大因負債累累，股價一路走跌。（美聯社）

房地產巨擘恆大集團可能破產震動全中國，總負債相當中國GDP的2%，若倒下恐波及銀行系統，並引發社會動盪，海內外類比是中國版的「雷曼時刻」。法媒更示警，面對高額債務除了一個國家，誰都很難撐起，恆大被總額近2600億歐元（約3060億美元）債務壓垮，相當於葡萄牙全國公共債務總額。

來源：YouTube

由於負債累累，恒大地產在港股盤股價一路走跌，昨天重挫6.4%，收在港幣2.63元（約0.34美元），自今年高點以來下跌85%，創下近10年新低。中國監管風暴颳向房地產，各界都繃緊神經擔心金融風暴，但北京官透露，「國家還是會管的，國有化是其中一條路」。

中國知情官員則指出，恒大事件實際上是官方監管層主動、堅決戳破泡沫，定點排除風險。中國官方的政策很明確，不使熱錢流向房地產。

數十萬承包商也在等待恆大支付欠款， 日前曾在深圳恆大集團總部前抗議的示威者說：「我們是企業家，我們是來要錢的，他們總共欠我們約3700萬元人民幣（約570萬美元）」。  這些商界領袖深信，如果集團破產，他們將永遠拿不到欠款。

恒大集團由董事長許家印於1996年在廣州創立，是中國第二大房地產開發商，去年銷售額達1100億美元。該公司於2009年在香港上市，資產規模增長到今天的3550億美元。它在全中國有1300多個開發項目，近年來恒大一直在涉足與房地產無關的業務，如電動汽車、足球、保險和瓶裝水。

這波債務危機的導火線是起於9月一封外洩的信件顯示，恒大曾懇求北京政府支持批准現已取消的借殼上市計畫，警告該公司面臨現金流斷裂，必須靠上市籌集更多資金，引起投資者新一波擔憂。

恒大中期報告表示，截至6月底其有息負債總額為人民幣5718億元（約890億美元）。然而，包括應付帳款在內的總負債仍然上升，達到人民幣1.97兆元。相當於中國國內生產毛額（GDP）的2%。

恒大負債涉及逾128家銀行及逾121家非銀行機構。中國央行、銀保監會相關部門在8月曾約談恒大集團高層，要求恒大須努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。

中國 房地產 北京

上一則

四川地震12萬人受災 200噸白酒洩漏 瀘州老窖「躺槍」

下一則

神12英雄返地球想吃啥? 牛雜麵、豆角、西瓜

延伸閱讀

今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恆大許家印

今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恆大許家印

世聯行：恆大集團拿房抵債 還差應收款9.99億

世聯行：恆大集團拿房抵債 還差應收款9.99億
外媒：中官方告知銀行 恆大無法付20日到期貸款利息

外媒：中官方告知銀行 恆大無法付20日到期貸款利息
中國恆大否認破產重組 投資者圍堵總部抗議

中國恆大否認破產重組 投資者圍堵總部抗議

熱門新聞

神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大