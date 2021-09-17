大到不能倒？ 恆大債務＝葡萄牙全國 「國家還是會管」

中國知名地產商恆大因負債累累，股價一路走跌。（美聯社）

房地產 巨擘恆大集團可能破產震動全中國 ，總負債相當中國GDP的2%，若倒下恐波及銀行系統，並引發社會動盪，海內外類比是中國版的「雷曼時刻」。法媒更示警，面對高額債務除了一個國家，誰都很難撐起，恆大被總額近2600億歐元（約3060億美元）債務壓垮，相當於葡萄牙全國公共債務總額。

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由於負債累累，恒大地產在港股盤股價一路走跌，昨天重挫6.4%，收在港幣2.63元（約0.34美元），自今年高點以來下跌85%，創下近10年新低。中國監管風暴颳向房地產，各界都繃緊神經擔心金融風暴，但北京 官透露，「國家還是會管的，國有化是其中一條路」。

中國知情官員則指出，恒大事件實際上是官方監管層主動、堅決戳破泡沫，定點排除風險。中國官方的政策很明確，不使熱錢流向房地產。

數十萬承包商也在等待恆大支付欠款， 日前曾在深圳恆大集團總部前抗議的示威者說：「我們是企業家，我們是來要錢的，他們總共欠我們約3700萬元人民幣（約570萬美元）」。 這些商界領袖深信，如果集團破產，他們將永遠拿不到欠款。

恒大集團由董事長許家印於1996年在廣州創立，是中國第二大房地產開發商，去年銷售額達1100億美元。該公司於2009年在香港上市，資產規模增長到今天的3550億美元。它在全中國有1300多個開發項目，近年來恒大一直在涉足與房地產無關的業務，如電動汽車、足球、保險和瓶裝水。

這波債務危機的導火線是起於9月一封外洩的信件顯示，恒大曾懇求北京政府支持批准現已取消的借殼上市計畫，警告該公司面臨現金流斷裂，必須靠上市籌集更多資金，引起投資者新一波擔憂。

恒大中期報告表示，截至6月底其有息負債總額為人民幣5718億元（約890億美元）。然而，包括應付帳款在內的總負債仍然上升，達到人民幣1.97兆元。相當於中國國內生產毛額（GDP）的2%。

恒大負債涉及逾128家銀行及逾121家非銀行機構。中國央行、銀保監會相關部門在8月曾約談恒大集團高層，要求恒大須努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。