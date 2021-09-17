四川地震12萬人受災 200噸白酒洩漏 瀘州老窖「躺槍」

消防人員向儲酒罐噴水稀釋。(取材自九派新聞)

四川瀘州昨日凌晨4時33分發生6.0級地震 ，震源深度10公里。截至16日16時，造成瀘州等地12.1萬人受災，3人死亡，100人受傷，緊急轉移7萬3755人。受地震影響，當地傳出有酒業200餘噸高濃度白酒洩漏，知名白酒上市公司瀘州老窖「躺槍」，股價昨日一度跌至168.06元，跌幅達2.78%。

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原來，遭受震災的是瀘州陳年窖酒業有限公司，該公司儲酒陶倉庫傳出有170多個瓷罐受損破裂，200多噸高濃度白酒洩漏。

九派新聞報導，該倉庫有儲酒陶瓷罐共有1818個、1105噸，在傳出洩漏事件後，由於是高濃度白酒，廠區空氣中瀰漫著強烈的酒精氣味。高濃度白酒是甲類火災危險品，遇到火星 就會發生爆燃。現場四川消防調集9車55名消防指戰員在現場處置，對洩漏的白酒進行持續稀釋。

瀘州陳年窖酒業有限公司負責人16日說：「現在倉庫那邊，消防不讓我們靠近，暫時還不知道具體損失情況。酒是一罈罈的，有的沒裝滿，所以不好估量。他們在對洩漏的白酒進行稀釋，我們暫時進不去。弄完了，他們會再幫我們盤點。」

瀘州老窖16日發布說明，稱生產經營未受地震影響。「國家級重點文物保護單位1573國寶窖池群，純陽洞、醉翁洞、龍泉洞三大陶壇藏酒洞庫及16處『國保』釀酒老作坊均完好無損，公司生產基地廠房、設施設備、辦公大樓等未發現損毀情況，生產經營未受影響，感謝社會各界人士對瀘州老窖的關心。」

對此，瀘州陳年窖酒業有限公司負責人表示，他們公司與瀘州老窖沒有關係。「我們是一個私企，在當地私企中算是規模比較大的一家。經營十多年了，以前也發生過地震，但損失比較輕微，不像這次有一些房子開裂，瓷磚掉下來。」

另據香港 文匯報報導，地震後，震區附近國家綜合性消防救援隊伍890名消防救援官兵第一時間出動救援。走進震中瀘縣福集鎮，天空飄著小雨，道路兩旁滿是掉落的磚塊、樹枝甚至倒塌的電線杆。路邊停滿了救援車輛，不時有救護車鳴笛而過。

在一處安置點，搭建起了數排藍色帳篷。在一間帳篷裡，住滿了老人和孩子，他們的臉上沒有過多的驚恐。年逾六旬的朱德芳老人腳上還穿著拖鞋，與孫子一道於中午時分住進了帳篷。「現在還不敢回家，害怕還有餘震。」朱德芳說，午飯吃了肉稀飯和馬鈴薯絲等，感覺非常暖心。