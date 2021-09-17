我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

四川地震12萬人受災 200噸白酒洩漏 瀘州老窖「躺槍」

中國新聞組／北京17日電
消防人員向儲酒罐噴水稀釋。(取材自九派新聞)
消防人員向儲酒罐噴水稀釋。(取材自九派新聞)

四川瀘州昨日凌晨4時33分發生6.0級地震，震源深度10公里。截至16日16時，造成瀘州等地12.1萬人受災，3人死亡，100人受傷，緊急轉移7萬3755人。受地震影響，當地傳出有酒業200餘噸高濃度白酒洩漏，知名白酒上市公司瀘州老窖「躺槍」，股價昨日一度跌至168.06元，跌幅達2.78%。

來源：YouTube

原來，遭受震災的是瀘州陳年窖酒業有限公司，該公司儲酒陶倉庫傳出有170多個瓷罐受損破裂，200多噸高濃度白酒洩漏。

九派新聞報導，該倉庫有儲酒陶瓷罐共有1818個、1105噸，在傳出洩漏事件後，由於是高濃度白酒，廠區空氣中瀰漫著強烈的酒精氣味。高濃度白酒是甲類火災危險品，遇到火星就會發生爆燃。現場四川消防調集9車55名消防指戰員在現場處置，對洩漏的白酒進行持續稀釋。

瀘州陳年窖酒業有限公司負責人16日說：「現在倉庫那邊，消防不讓我們靠近，暫時還不知道具體損失情況。酒是一罈罈的，有的沒裝滿，所以不好估量。他們在對洩漏的白酒進行稀釋，我們暫時進不去。弄完了，他們會再幫我們盤點。」

瀘州老窖16日發布說明，稱生產經營未受地震影響。「國家級重點文物保護單位1573國寶窖池群，純陽洞、醉翁洞、龍泉洞三大陶壇藏酒洞庫及16處『國保』釀酒老作坊均完好無損，公司生產基地廠房、設施設備、辦公大樓等未發現損毀情況，生產經營未受影響，感謝社會各界人士對瀘州老窖的關心。」

對此，瀘州陳年窖酒業有限公司負責人表示，他們公司與瀘州老窖沒有關係。「我們是一個私企，在當地私企中算是規模比較大的一家。經營十多年了，以前也發生過地震，但損失比較輕微，不像這次有一些房子開裂，瓷磚掉下來。」

另據香港文匯報報導，地震後，震區附近國家綜合性消防救援隊伍890名消防救援官兵第一時間出動救援。走進震中瀘縣福集鎮，天空飄著小雨，道路兩旁滿是掉落的磚塊、樹枝甚至倒塌的電線杆。路邊停滿了救援車輛，不時有救護車鳴笛而過。

在一處安置點，搭建起了數排藍色帳篷。在一間帳篷裡，住滿了老人和孩子，他們的臉上沒有過多的驚恐。年逾六旬的朱德芳老人腳上還穿著拖鞋，與孫子一道於中午時分住進了帳篷。「現在還不敢回家，害怕還有餘震。」朱德芳說，午飯吃了肉稀飯和馬鈴薯絲等，感覺非常暖心。

四川省瀘州市瀘縣16日發生6.0級地震，福集鎮不少農房受損。(中新社)
四川省瀘州市瀘縣16日發生6.0級地震，福集鎮不少農房受損。(中新社)

地震 火星 香港

上一則

不良反應低… 全球首款吸入式新冠疫苗將亮相海南

下一則

大到不能倒？ 恆大債務＝葡萄牙全國 「國家還是會管」

延伸閱讀

影／日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

影／日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級
四川瀘縣6級地震伴雷雨 居民嘆：又冷又乏沒地方去

四川瀘縣6級地震伴雷雨 居民嘆：又冷又乏沒地方去
被子裹娃奔逃… 四川瀘州市瀘縣6級地震 3死60傷

被子裹娃奔逃… 四川瀘州市瀘縣6級地震 3死60傷

「睡夢中被搖醒」四川瀘州市瀘縣6級地震 已致3死88傷

「睡夢中被搖醒」四川瀘州市瀘縣6級地震 已致3死88傷

熱門新聞

神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大