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河北冷血夫捅妻、29樓扔下孩子 坐窗台10小時想輕生

中國新聞組╱北京16日電
河北男子從29樓扔下孩子、捅死妻子後試圖輕生。(取材自新京報)
河北男子從29樓扔下孩子、捅死妻子後試圖輕生。(取材自新京報)

河北省保定市15日發生令人震驚的一幕，一名男子疑似與妻子發生爭吵，先持刀將妻子捅成重傷，再把6歲孩子從29樓扔下，母子倆送醫宣告不治。男子事後曾在29樓窗台徘徊，試圖輕生，與警消人員僵持長達10小時才被勸下，目前已被押送至警局接受審訊。

來源：YouTube

香港01報導，事發大樓一名住戶透露，當時樓下突然有人大喊「孩子、孩子」，出來查看才發現狀況；另一名住戶則說，這對夫妻平時就經常打架，15日早上又突然打起，吵完以後，妻子躲在樓道裡，流了許多血，後來就聽見消防員、警員到場的聲音。

情感文化流報導，大樓管理員透露，夫妻發生爭吵時，丈夫直接把年僅6歲的孩子從29樓丟下，還砍了妻子好幾刀。男子事後躲在29樓窗台，並不時移動，似乎企圖輕生；警消人員立即在底下設置救生氣墊，經過長達10個小時的勸阻，總算讓他放棄輕生的念頭，自行返回屋內。

不過遭到砍傷的妻子及墜樓的6歲童，送醫搶救仍雙雙宣告不治。

鄰居哀嘆，父母吵架，居然讓無辜孩子付出生命代價，孩子有什麼錯？「哪怕真的有什麼不為人知的隱情，父母的錯誤也不該由孩子承擔啊」。

另有媒體報導，吵架的兩人並非夫妻關係，疑似是因為感情糾紛才會發生口角。男子目前已被帶回警局接受審訊，詳細的事發過程以及當事人之間的關係，仍有待警方進一步調查釐清。

網民痛罵，「這麼喪心病狂，虎毒還不食子！連畜生都不如」、「把孩子扔下來敢，自己跳下來不敢，你怎麼不跳呢？」、「為什麼要殺孩子？孩子太可憐了」、「這不是重慶扔孩子翻版嗎」、「還對峙啥，直接擊斃」。

冷血父親從29樓丟下孩子，樓下一個孩子躺在地上不動。（取材自九派新聞）
冷血父親從29樓丟下孩子，樓下一個孩子躺在地上不動。（取材自九派新聞）

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