四川瀘縣6級地震伴雷雨 居民嘆：又冷又乏沒地方去

四川省抗震救災指揮部啟動二級地震應急響應。(新華社)

四川瀘州16日4時33分發生規模6.0級地震 ，目前災情持續傳出。當地居民憶起地震發生時的驚魂時刻，表示「我們在外面躲了一個多小時了，中間有很多次餘震，不過比較小，現在外面雷電交加，下了很大的雨，我們又冷又乏沒有地方去，只能回家躲雨。」

「不到5點鐘，就聽見轟隆轟隆的聲音，房子搖得厲害，差不多剛地震馬上就被搖醒了。」新京報報導，四川省瀘州市瀘縣龍橋社區一家經營農家樂的老闆鄭大姐稱，地震導致其經營農家樂的兩層小樓瓷磚脫落，牆體開裂，家中酒櫃裡的酒水、廚房裡的碗筷等物品落地摔壞，加之房屋搖晃劇烈，全家五口人幾乎同時甦醒，立即跑到室外空曠地躲避地震。

圖為四川受災民房。(新華社)

「我哥哥的房子倒塌了，他家是十幾年的老房子，我家的房子是新建的，所以情況好一些。」鄭大姐說，鄉下老家傳來的消息是房屋倒塌比較嚴重，縣城的房屋開裂的多，倒塌的少。

鄭大姐表示，15日晚8時許，當地已經發生過一次小幅地震，「我們都以為哪裡發生了爆炸，沒有注意地震。」

救援人員在瀘縣福集鎮大田社區轉移受災群眾。(新華社)

距離瀘縣約40公里的瀘州城內，瀘州職業技術學院一名大二的學生表示，其所在區域震感強烈，「我是睡得很沉的人，都被搖醒了。」但房屋建築完好，室內零散物品未有脫落。除了瀘州地區，據微博 網友反映，成都、貴州、重慶等地震感強烈。