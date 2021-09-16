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小區分等級？別墅、高層區待遇不同 被鐵門分隔5年

中國新聞組／上海16日電
鐵門隔斷了高層和別墅之間唯一的通道。（取材自上觀新聞）
鐵門隔斷了高層和別墅之間唯一的通道。（取材自上觀新聞）

「明明是同一個小區，主通道卻被一扇鐵門給鎖上，我們進出只能選擇側門，繞行不說」，還有風險。」近來，上海嘉定區曹安公路一個小區因為「分等級」，引發居民不滿，投訴不斷。

上觀新聞報導，曹安公路4908弄項目地塊包含別墅、高層、公寓等住宅形式，而在別墅區和高層住宅區唯一的通道，卻被加裝了一扇鐵門分隔。5年來，別墅業主從南門進出，高層住宅業主從西門進出。但今年9月初，靠近西門的曹安公路接連發生兩起電瓶車相撞的交通事故，打破這種默契。

居民表示，南門和西門都位於曹安公路上，相距不過200米，但別墅業主進出的南門口設有紅綠燈，出行更為方便；而高層業主從西門出來後向東走，需要到下一個路口調頭繞行1公里，有騎電瓶車的業主直接逆行，意外風險大增。

別墅業主進出的南門口。（取材自上觀新聞）
別墅業主進出的南門口。（取材自上觀新聞）
高層小區進出的西門口。（取材自上觀新聞）
高層小區進出的西門口。（取材自上觀新聞）

事發後，高層業主們認為應該打開鐵門，讓所有住戶都從南門進出，更為安全。高層業主認為，都是同一家物業管理、同樣業委會、門牌地址也相同，不應被一扇鐵門隔成兩塊獨立區域。事實上，過去高層業主對鐵門並不反感，直到後續發生火災、車禍等一系列事情後，才意識到打開鐵門的重要性。

不過別墅業主似乎對此意願不高。一位別墅業主就說「不行的」，他認為，別墅在出售時開發商就曾承諾是獨立區域，「那個門是消防通道，應急時才開啟。」他還指出，別墅區停車位本就不足，許多車停在道路上，「我們現在行車還得互相避讓，開門後豈不是更加擁堵了？」

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