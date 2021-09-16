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山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

中國新聞組／上海16日電
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

上海市第一中級人民法院15日發布一則天價懸賞公告，舉報人最高可獲2100萬元（人民幣，下同，約326萬美元）賞金；公告懸賞的其中一位被執行人李兆會是山西海鑫集團原董事長，出生於1981年的他曾是山西省最年輕的首富，如今卻欠下巨額債務，下落不明。

綜合媒體報導，公告顯示，美錦能源集團有限公司與上海海博鑫惠國際貿易有限公司、李兆會追償權糾紛一案，上海海博鑫惠國際貿易有限公司應支付美錦能源2.16億元人民幣和利息，李兆會對上述付款義務中未清償部分承擔四分之一的連帶清償責任。

來源：YouTube

公告稱，因被執行人至今未履行生效法律文書確定的義務，為切實維護權利人的合法權益，根據申請執行人美錦能源集團有限公司的申請，依照相關法律規定，法院向社會公開發佈執行懸賞公告。

執行線索條件和獎金如下：1.舉報人提供李兆會下落並成功找到李兆會，美錦能源集團有限公司承諾獎勵舉報人人民幣10萬元，獎勵金額在找到李兆會之日起三個工作日向舉報人支付。

2.舉報人提供真實有效且法院尚未掌握的被執行人名下財產線索，一旦查明屬實、具備執行條件並實際執行到位，美錦能源集團有限公司承諾按實際執行到位金額的10％予以獎賞（最高達2100多萬人民幣）。

另據每日經濟報導，李兆會於2008年，也就是27歲時以125億元身家成為山西首富，他還曾是海鑫集團董事長；海鑫集團曾是山西最大民營企業，是僅次於太鋼集團的山西第二大鋼鐵企業。

李兆會與車曉當時舉辦「世紀婚禮」，現場明星環繞，婚車達到數百輛，看上去熱鬧無比。...
李兆會與車曉當時舉辦「世紀婚禮」，現場明星環繞，婚車達到數百輛，看上去熱鬧無比。（每日經濟新聞）

除了憑借百億財富傲視全省，公眾更為熟知的是李兆會2010年高調迎娶女星車曉，而這一切都發生在李兆會20多歲時。李兆會與車曉當時舉辦「世紀婚禮」，在新聞圖片報導中，婚禮現場明星環繞，婚車達到數百輛，看上去熱鬧無比。

然而，就像成功一樣，李兆會的失敗同樣引起轟動，與少年英氣揮手告別後，企業破產、婚姻破裂接踵而至。法院執行裁定書顯示，曾經身家百億的他名下已無財產可供執行。

破產 工作 YouTube

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